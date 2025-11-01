लालू की बेटी सांसद मीसा भारती ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा- बिहार में बुलडोजर वालोंं की कोई जरूरत नहीं

  1. हिन्दी समाचार
By Satish Singh 
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण मतदान छह नवंबर को होनेा है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। पक्ष-विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। इसी ​बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी सांसद मीसा भारती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा कि भाजपा के पास बिहार में नेताओं की कमी है। इसलिए भाजपा को अन्य प्रदेशों से मुख्यमंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होने कहा कि बिहार को बुलडोजर नहीं चाहिए।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी और महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की बहन सांसद मीसा भारती ने शनिवार को उत्तर पद्रेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होने कहा कि योगी आदित्यनाथ की बिहार में कोई भूमिका नहीं है। सीएम योगी को अपना बुलडोजर उत्तर प्रदेश में जाकर चलाना चाहिए। बिहार की जनता बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में घुसने भी नहीं देगी। बड़ा दावा करते हुए उन्होने कहा कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन बनाने जा रही है और इसके मुखिया तेजस्वी यादव होंगे।

