Lava Agni 4 :  इस दिन आ रहा है लावा अग्नि 4 ,  मिलेगी 7,000mAh की दमदार बैटरी और नया चिपसेट

Lava Agni 4 : अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हो जाइये तैयार। स्वदेशी स्मार्टफोन मेकर कंपनी लावा अपने नया स्मार्टफोन Lava Agni 4 लाने जा रही है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर ऐलान किया है कि यह स्मार्टफोन 20 नवंबर 2025 को भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा। कंपनी ने इसका teaser poster भी रिलीज कर दिया है। लावा ने अपने इस स्मार्टफोन में यूनिक कैमरा मॉड्यूल दिया है।

चिपसेट

नये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity चिपसेट से लैस होगा। ये चिपसेट UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आएगा, जो तेज परफॉर्मेंस और स्मूथ यूजर एक्सपीरिएंस देगा. कंपनी ने इसके लिए टैगलाइन दी है। ‘Performance, without excuses’, यानी परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं।लावा के इस स्मार्टफोन में आपको कम कीमत में युनिक फीचर्स मिलने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें Dimensity 8350 प्रोसेसर मिल सकता है।

कैमरा

फोन में हॉरिजॉन्टल कैप्सूल फॉर्मेट में कैमरा मॉड्यूल मिलेगा।

बैटरी और चार्जिंग सपोर्ट

फोन में आपको 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें कंपनी 8GB तक की रैम और 256GB तक की बड़ी स्टोरेज दी जा सकती है। स्मार्टफोन को जल्दी चार्ज करने के लिए इसमें 40W तक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है।