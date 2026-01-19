Lava Blaze Duo 3 : लावा ब्लेज़ डुओ 3 डुअल स्क्रीन, 50MP सोनी कैमरे के साथ लॉन्च , जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने डुअल स्क्रीन डिज़ाइन वाला ब्लेज़ डुओ 3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस फोन में पीछे की तरफ सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले और सामने की तरफ फुल-साइज़ AMOLED पैनल दिया गया है।
कीमत और उपलब्धता
6GB रैम + 128GB स्टोरेज: ₹16,999
उपलब्धता: 19 जनवरी से शुरू
ब्लेज़ डुओ 3 की सबसे बड़ी खासियत इसका डुअल-स्क्रीन सेटअप है। सामने की तरफ, फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.67 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले है। पीछे की तरफ, फोन में 1.6 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इस सेकेंडरी स्क्रीन का इस्तेमाल नोटिफिकेशन चेक करने, म्यूजिक कंट्रोल करने, रियर कैमरे से सेल्फी का प्रीव्यू देखने और मेन स्क्रीन को ऑन किए बिना एनिमेशन दिखाने के लिए किया जा सकता है।