Lava Blaze Duo 3 : लावा ब्लेज़ डुओ 3 डुअल स्क्रीन, 50MP सोनी कैमरे के साथ लॉन्च , जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने डुअल स्क्रीन डिज़ाइन वाला ब्लेज़ डुओ 3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस फोन में पीछे की तरफ सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले और सामने की तरफ फुल-साइज़ AMOLED पैनल दिया गया है। स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7060 चिप लगी है और इसमें 5000mAh की बैटरी है। पढ़ें :- टेक महिंद्रा WEF की लिस्ट में हुई शामिल, ये संगठन AI को असल दुनिया में कर रहा इस्तेमाल

कीमत और उपलब्धता

6GB रैम + 128GB स्टोरेज: ₹16,999

उपलब्धता: 19 जनवरी से शुरू ब्लेज़ डुओ 3 की सबसे बड़ी खासियत इसका डुअल-स्क्रीन सेटअप है। सामने की तरफ, फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.67 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले है। पीछे की तरफ, फोन में 1.6 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इस सेकेंडरी स्क्रीन का इस्तेमाल नोटिफिकेशन चेक करने, म्यूजिक कंट्रोल करने, रियर कैमरे से सेल्फी का प्रीव्यू देखने और मेन स्क्रीन को ऑन किए बिना एनिमेशन दिखाने के लिए किया जा सकता है।

प्रोसेसर

ब्लेज़ डुओ 3 मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7060 प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 6GB LPDDR5 रैम के साथ-साथ 6GB वर्चुअल रैम का अतिरिक्त सपोर्ट भी मिलता है।

स्टोरेज

इसमें UFS 3.1 फॉर्मेट में 128GB स्टोरेज क्षमता है। ब्लेज़ डुओ 3 में 5000mAh की बैटरी है जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

एंड्रॉयड 15

लावा ने बताया कि फोन को एक एंड्रॉयड ओएस अपडेट और दो साल तक सुरक्षा अपडेट मिलेंगे। यह फोन एंड्रॉयड 15 के साथ आता है।

फीचर्स

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G SA/ NSA, वाई-फाई 6E 802.11 ax, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।