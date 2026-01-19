  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Lava Blaze Duo 3 : लावा ब्लेज़ डुओ 3 डुअल स्क्रीन, 50MP सोनी कैमरे के साथ लॉन्च , जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Lava Blaze Duo 3 : लावा ब्लेज़ डुओ 3 डुअल स्क्रीन, 50MP सोनी कैमरे के साथ लॉन्च , जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने डुअल स्क्रीन डिज़ाइन वाला ब्लेज़ डुओ 3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस फोन में पीछे की तरफ सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले और सामने की तरफ फुल-साइज़ AMOLED पैनल दिया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

टेक महिंद्रा WEF की लिस्ट में हुई शामिल, ये संगठन AI को असल दुनिया में कर रहा इस्तेमाल

टेक महिंद्रा WEF की लिस्ट में हुई शामिल, ये संगठन AI को...

Lava Blaze Duo 3 : लावा ब्लेज़ डुओ 3 डुअल स्क्रीन, 50MP सोनी कैमरे के साथ लॉन्च , जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Lava Blaze Duo 3 : लावा ब्लेज़ डुओ 3 डुअल स्क्रीन, 50MP...

iQOO 15 Ultra अगले महीने करने जा रहा डेब्यू, कंपनी ने लॉन्च टाइमलाइन किया कंफर्म

iQOO 15 Ultra अगले महीने करने जा रहा डेब्यू, कंपनी ने लॉन्च...

Realme P4 Power 5G गीकबेंच पर हुआ स्पॉट, चिपसेट और OS अपग्रेड के डिटेल्स आए सामने

Realme P4 Power 5G गीकबेंच पर हुआ स्पॉट, चिपसेट और OS अपग्रेड...

Google Pixel 10a  :  गूगल पिक्सेल 10a लॉन्च हो सकता है अगले महीने , जानें कलर ऑप्शन , फीचर्स और कीमत

Google Pixel 10a  :  गूगल पिक्सेल 10a लॉन्च हो सकता है अगले...

लॉन्च से पहले Honor Magic 8 Pro Air और Magic 8 RSR के मेन फीचर्स आए सामने, चेक करें डिटेल्स

लॉन्च से पहले Honor Magic 8 Pro Air और Magic 8 RSR...