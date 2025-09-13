Health Care: कम पानी पीने से हो सकती है बड़ी बीमारी , हैल्थ के लिए कितना पानी है ज़रूरी

  1. हिन्दी समाचार
पानी हमारे सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसे में हम लोग स्कूल , कॉलेज या ऑफिस के चक्कर में  पानी  कम पीते हैं लेकिन कम पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हमे हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।

पानी कम पीने से हो सकती हैं ये समस्याए

ऊर्जा हो जाती है कम: पानी कम पीने से ऊर्जा में कमी आती है। इस वजह से अक्सर लोग हर समय थका हुआ महसूस कर सकते हैं। दिन भर लगातार पानी पीते रहने की याद दिलाने पानी की बोतल अपने साथ रखें।

त्वचा को नुकसान: जो लोग आवश्यकता अनुसार पानी पीते हैं उनकी त्वचा में लचीलापन अधिक होता है। पर्याप्त पानी न पीने से उम्र बढ़ने के प्रभाव बढ़ सकते हैं। पानी की कमी से महीन रेखाएँ और झुर्रियाँ पड़ सकती हैं।

धीमा मेटाबॉलिज्म: शरीर के प्रत्येक कार्य के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है।

सिरदर्द: आपके मस्तिष्क को पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जब इसकी कमी होती है, तो इससे सिरदर्द और थकान हो सकती है।

स्ट्रोक का जोखिम: जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूरोसाइंस में 2020 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, डिहाइड्रेशन स्ट्रोक के जोखिम को भी बढ़ाता है और यदि आपको स्ट्रोक हुआ है, तो रिकवरी का समय भी बढ़ सकता है।

जाने एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए

वहीं अगर हम बात करें क एक दिन में हमे कितना पानी पीना चाहिए तो यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे- पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप व्यायाम करते हैं या शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, तो आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन एक दिन में कम से कम लोगों को ढाई से लेकर तीन लीटर तक पानी पीना चाहिए।

