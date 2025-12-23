  1. हिन्दी समाचार
'न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड ही रहने दो' सिखों के खिलाफ दक्षिणपंथी समुदाय ने किया प्रदर्शन, कहा- 'यह भारत नहीं है'

न्यूजीलैंड (New Zealand) के साउथ ऑकलैंड (South Auckland) में सिख समुदाय (Sikh Community) के लोग धार्मिक जुलूस (Religious Procession) निकाल रहे थे। सिखों के नगर कीर्तन को रोकने के लिए दक्षिणपंथी समूह (Right-Wing Group) के सदस्य सामने आकर खड़े हो गए और अपना पारंपरिक माओरी 'हाका' नृत्य करके विरोध जाहिर करने लगे।

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड (New Zealand) के साउथ ऑकलैंड (South Auckland) में सिख समुदाय (Sikh Community) के लोग धार्मिक जुलूस (Religious Procession) निकाल रहे थे। सिखों के नगर कीर्तन को रोकने के लिए दक्षिणपंथी समूह (Right-Wing Group) के सदस्य सामने आकर खड़े हो गए और अपना पारंपरिक माओरी ‘हाका’ नृत्य करके विरोध जाहिर करने लगे। न्यूजीलैंड का ये विरोध सोशल मीडिया पर तेजी वायरल है। इसमें नीली टी-शर्ट पहनकर लोग ग्रेट साउथ रोड पर सिख समुदाय के लोगों का रास्ता रोककर खड़े हो गए और उन्हें आगे बढ़ने से रोका।

प्रदर्शनकारियों ने लगाए यीशु-यीशु के नारे

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेंटेकोस्टल पादरी ब्रायन तमाकी, जो डेस्टिनी चर्च के प्रमुख हैं, उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने ‘एक सच्चा ईश्वर’ और ‘यीशु-यीशु’ जैसे नारे लगाए। साउथ ऑकलैंड (South Auckland)  में इस प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों को दोनों समूहों के बीच तैनात देखा गया ताकि दोनों समुदायों के बीच किसी भी प्रकार की हिंसा न बढ़ सके।

तमाकी ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ‘यह हमारी भूमि है। यह हमारा रुख है। आज सच्चे देशभक्त साउथ ऑकलैंड में डटे रहे।’ तमाकी ने आगे लिखा कि ‘कोई हिंसा नहीं। कोई दंगा नहीं। बस मेरे युवा आमने-सामने खड़े होकर हाका नृत्य कर रहे हैं।’ एक स्पष्ट संदेश देने के लिए दक्षिणपंथी समूह (Right-Wing Group)  के लोगों ने कहा कि ‘न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड ही रहने दो।’

सिख समुदाय के खिलाफ न्यूजीलैंड में भारी विरोध

तमाकी ने सिख समुदायों के झंडों को आतंकवादी झंडे करार दिया। तमाकी ने कहा कि ‘हमने देश को एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाई है। यह न्यूजीलैंड है। ये हमारी सड़कें हैं। यह हमारी भूमि है।’ हालांकि तमाकी ने अपने दावों को सबूतों से साबित नहीं किया।

