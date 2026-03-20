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Lexus ES 500e Electric Sedan : भारत में लॉन्च हुई लेक्सस ES 500e इलेक्ट्रिक सेडान ,10 एयरबैग,  मसाज वाली सीट्स के साथ जानें फीचर्स

जापानी लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी लेक्सस ने इंडियन मार्केट में अपनी आठवीं जेनरेशन की ES सेडान लॉन्च कर दी है।  वहीं कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक सेडान को 89.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया है।

By अनूप कुमार 
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