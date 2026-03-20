Lexus ES 500e Electric Sedan : भारत में लॉन्च हुई लेक्सस ES 500e इलेक्ट्रिक सेडान ,10 एयरबैग,  मसाज वाली सीट्स के साथ जानें फीचर्स

Lexus ES 500e Electric Sedan : जापानी लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी लेक्सस ने इंडियन मार्केट में अपनी आठवीं जेनरेशन की ES सेडान लॉन्च कर दी है। वहीं कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक सेडान को 89.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया है। ब्रांड के TNGA-K प्लेटफॉर्म पर बेस्ड यह सेडान देश में ब्रांड की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ी (BEV) है। देश में CKD के तौर पर बेची जाने वाली इस कार के इंटरनेशनल मार्केट में हाइब्रिड पावरट्रेन वर्जन हैं।

लेक्सस ES 500e: डिजाइन

नई ES अपने पिछले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा एंगुलर एक्सटीरियर डिज़ाइन दिखाती है। आगे की तरफ, इसमें स्लीक Z-शेप की डे-टाइम रनिंग लाइट्स हैं जो टर्न सिग्नल्स के साथ आसानी से जुड़ी हुई हैं, जबकि मेन हेडलाइट्स को वर्टिकल ग्लॉस ब्लैक ट्रिम के पीछे चालाकी से छिपाया गया है। ट्रेडिशनल ग्रिल की जगह बम्पर के नीचे एक कॉम्पैक्ट एयर इनटेक लगाया गया है, जिसे यूनिक डायमंड-पैटर्न वाले इंसर्ट से और भी अच्छा बनाया गया है।

विशेषताएं

2026 लेक्सस ईएस की विशेषताओं की सूची में अंतर्निर्मित तापमान नियंत्रण और मेमोरी फ़ंक्शन के साथ संचालित फ्रंट सीटें, मसाज वाली रियर सीटें, हेड-अप डिस्प्ले, बहुरंगी परिवेश प्रकाश व्यवस्था और एक पावर-ऑपरेटेड ट्रंक लिड शामिल हैं।

सुरक्षा

सुरक्षा के लिहाज से, इस वाहन में रडार-गाइडेड क्रूज़ कंट्रोल, लेन चेंज असिस्टेंस, टक्कर चेतावनी और बचाव प्रणाली, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, एडैप्टिव हाई-बीम असिस्ट और ड्राइवर की नींद का पता लगाने वाली प्रणाली शामिल है।

एयरबैग

नई लेक्सस ईएस में 10 एयरबैग, सराउंड-व्यू कैमरे, ऑटो-होल्ड फ़ंक्शनैलिटी वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और वाहन के चारों ओर पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं।

पावरट्रेन

लेक्सस ES 500e में 74.69 kWh बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है। इसमें डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप है जो 338 hp की शक्ति उत्पन्न करता है। इस शक्ति का उपयोग करके, कार 5.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

रेंज

इन सब खूबियों के साथ, कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज करने पर 580 किमी की रेंज प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वर्जन के साथ-साथ, कंपनी भारत में बाद में हाइब्रिड पावरट्रेन भी लॉन्च करेगी।