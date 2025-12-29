LG अपने CES 2026 इवेंट लॉन्च करेगा होम रोबोट, ग्राहकों को घर के काम से मिलेगी आजादी

Home Robot LG CLOiD: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का CES 2026 इवेंट 6 से 9 जनवरी 2026 के बीच आयोजित किया जाना है। इस इवेंट में कंपनी ने LG माइक्रो RGB इवो टीवी और अपने नए UltrGear इवो गेमिंग मॉनिटर को शोकेस करेगा। इसके साथ ही LG अपना नया होम रोबोट LG CLOiD भी पेश करेगा।

LG इलेक्ट्रॉनिक्स का यह होम रोबोट घर के अंदर कई तरह के काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान होती है और जीवन की क्वालिटी बेहतर होती है। यह LG के “ज़ीरो लेबर होम, मेक्स क्वालिटी टाइम” के विज़न को दिखाता है। यह कंपनी के लंबे समय के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका मकसद ग्राहकों को घर के कामों में लगने वाले समय से आज़ाद करना है।

होम रोबोट LG CLOiD में एक सही फॉर्म फैक्टर है। इसके दो आर्टिकुलेटेड आर्म्स मोटर्स से चलते हैं, जो हर एक को सात डिग्री की आज़ादी देते हैं, जबकि हर हाथ में पाँच अलग-अलग काम करने वाली उंगलियाँ एडवांस्ड फुर्ती देती हैं, जिससे CLOiD नाज़ुक और सटीक काम कर पाता है। इंटीग्रेटेड चिपसेट रोबोट के दिमाग की तरह काम करता है, और इसमें एक डिस्प्ले, स्पीकर, कैमरा और कई तरह के सेंसर भी हैं जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, नेचुरल वॉयस इंटरेक्शन और इंटेलिजेंट नेविगेशन को मुमकिन बनाते हैं।

यह रोबोट LG की अफेक्शनेट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से चलता है, और इसे अपने आस-पास की चीज़ों को समझने, नेचुरल और यूज़र-फ्रेंडली तरीके से इंटरैक्ट करने और बार-बार इंटरैक्शन से समय के साथ अपने रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह भी पता चला है कि LG ने अपनी होम अप्लायंस सॉल्यूशन कंपनी के अंदर HS रोबोटिक्स लैब बनाई है ताकि अलग-अलग टेक्नोलॉजी हासिल की जा सकें और अपनी मुख्य रोबोटिक्स क्षमताओं और प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस को और मज़बूत किया जा सके।