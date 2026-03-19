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Lionel Messi World Record : मेसी ने करियर का 900वां गोल दागकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड,  जादू से हैरान रह गई दुनिया 

फुटबॉल की दुनिया के धड़कन दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने अपने करियर का 900वां गोल करके अपनी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक और अध्याय जोड़ दिया। इसी के साथ आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर बन गए।

By अनूप कुमार 
Updated Date

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