  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित

लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित

लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को देना था। पीएम मोदी (PM Modi)  4 फरवरी को चर्चा का जवाब देने वाले थे। इसके लिए शाम 5 बजे का समय भी तय था, लेकिन हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो सका था। इसके बाद संभावनाएं जताई जा रही थीं कि पीएम मोदी (PM Modi) आज इस चर्चा का जवाब दे सकते हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को देना था। पीएम मोदी (PM Modi)  4 फरवरी को चर्चा का जवाब देने वाले थे। इसके लिए शाम 5 बजे का समय भी तय था, लेकिन हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो सका था। इसके बाद संभावनाएं जताई जा रही थीं कि पीएम मोदी (PM Modi) आज इस चर्चा का जवाब दे सकते हैं। अब इन सभी कयासों पर विराम लग गया है। पीएम मोदी (PM Modi)  की स्पीच के बिना ही हंगामे के बीच धन्यवाद प्रस्ताव (Vote of Thanks) लोकसभा से पारित हो गया है। लोकसभा  स्पीकर ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने हंगामे के बीच ही धन्यवाद प्रस्ताव को वोटिंग के लिए लिया और ध्वनिमत से सदन ने इसे पारित कर दिया।

पढ़ें :- बजट सत्र की शुरुआत पर पीएम मोदी बोले- हम 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पश्चिम बंगाल के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को 'सुप्रीम' राहत, कोर्ट ने बकाया महंगाई भत्ता जारी करने का दिया आदेश

पश्चिम बंगाल के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को 'सुप्रीम' राहत, कोर्ट ने...

लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित

लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से...

Gold-Silver Price Today : सर्राफा बाजार धड़ाम, एक झटके में चांदी 25000 रुपए टूटी, सोना करीब 1800 रुपये हुआ सस्ता

Gold-Silver Price Today : सर्राफा बाजार धड़ाम, एक झटके में चांदी 25000...

मोदी सरकार उन करोड़ों लोगों का मुंह बंद करना चाहती है, जिन्होंने विपक्ष के सांसदों को वोट दिया है : प्रियंका गांधी

मोदी सरकार उन करोड़ों लोगों का मुंह बंद करना चाहती है, जिन्होंने...

'विपक्ष की महिला सांसदों ने घेर ली पीएम मोदी की कुर्सी, नहीं दे पाए धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण', हंगामे से बिगड़ा माहौल

'विपक्ष की महिला सांसदों ने घेर ली पीएम मोदी की कुर्सी, नहीं...

राहुल को मिला पवार का साथ, बोले- पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की बातों पर संसद में चर्चा जरूरी, भारत-अमेरिका ट्रेड डील किसानों के लिए 'खतरा'

राहुल को मिला पवार का साथ, बोले- पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की...