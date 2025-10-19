Louvre Museum Robbery: पेरिस के विश्व प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम में डकैती, ‘अनमोल आभूषण’ ले गए चोर

  1. हिन्दी समाचार
Louvre Museum Robbery: फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित दुनिया की सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम लूव्र में डकैती का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रविवार को "अनमोल आभूषणों" की डकैती के म्यूजियम को बंद कर दिया गया है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने इसके बारे में जानकारी दी है।

फ्रांस के आंतरिक मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने रेडियो स्टेशन फ्रांस इंटर से कहा, “आज सुबह अपोलो कक्ष में एक बड़ी डकैती हुई। लोग एक ट्रक पर लगे बाहरी मालवाहक लिफ्ट का इस्तेमाल करके बाहर से लूवर संग्रहालय में घुसे।” अपोलो कक्ष में फ्रांसीसी राजमुकुट के आभूषणों के साथ-साथ लुई चौदहवें के कठोर पत्थर के बर्तनों के संग्रह सहित कई खज़ाने रखे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चोरों ने एंगल ग्राइंडर की मदद से खिड़की खोली और “भावनात्मक मूल्य वाले और अमूल्य” आभूषण चुरा लिए।

नुनेज़ ने कहा, “तीन या चार अपराधी थे।” फ़्रांसीसी गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चोरी की गई वस्तुओं की एक विस्तृत सूची तैयार की जा रही है। आंतरिक मंत्री ने फ़्रांस इंटर को बताया कि डकैती केवल सात मिनट में हुई और संदिग्ध मोटरसाइकिलों पर भाग गए। उन्होंने कहा, “स्पष्ट रूप से, एक टीम उस स्थान की तलाश कर रही थी। यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही अनुभवी टीम थी जिसने बहुत तेज़ी से कार्रवाई की।”

नुनेज़ ने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही अपराधियों को ढूंढ निकालेंगे और सबसे बढ़कर, चोरी का सामान भी बरामद कर लेंगे।” संस्कृति मंत्री रचिदा दाती ने बताया कि यह डकैती रविवार सुबह संग्रहालय खुलते ही हुई। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया कि घटना स्थानीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे हुई। दाती ने X पर एक पोस्ट में कहा, “किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मैं संग्रहालय के कर्मचारियों और पुलिस के साथ मौके पर हूँ। जाँच जारी है।”

लियोनार्डो दा विंची की मोना लिसा सहित विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियों वाले इस संग्रहालय ने कहा कि यह “असाधारण कारणों” से बंद रहेगा। बता दें कि पिछले वर्ष लूवर में 8.7 मिलियन पर्यटक आए थे।

