Louvre Museum Weakest Password : चोरों के हैरतअंगेज कारनामें कहानियां बन जाते है। बार-बार सोचने पर मजबूर करते है। दुनियाभर में सिक्‍योरिटी को चकमा देकर चोर चोरी के काम को अंजाम दे देते है। विश्व में मंहगी चोरी की हालिया घटनाओं में फ्रांस की राजधानी पेरिस के जिस लूव्र म्‍यूजियम (Louvre Museum) में चोरों ने म‍हज 7 मिनट के भीतर 900 करोड़ रुपये से ज्‍यादा वैल्‍यू के गहने उड़ा डाले, जांच के दौरान वहां के सिक्‍योरिटी कैमरों का पासवर्ड बेहद कमजोर निकला।

चोरी के बाद जांच में जो सामने आया है वह तो और भी हैरान कर देने वाला है। सिक्‍योरिटी कैमरों का पासवर्ड बेहद कमजोर निकला। म्‍यूजियम का वो पासवर्ड जान आप माथा पीट लेंगे! जांच के दौरान पता चला कि चोरी के समय इस विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय के वीडियो मॉनिटरिंग सिस्‍टम का पासवर्ड ‘Louvre’ था। यानी कि जो नाम संग्रहालय का, वही पासवर्ड भी। इसने संग्रहालय की कमजोर सुरक्षा प्रणाली पर प्रश्नचिंहन खड़े कर दिए हैं।

7 मिनट में हुई चोरी

खबरों के अनुसार, अमेरिकी टीवी नेटवर्क ABC ने बताया कि French investigators के अनुसार पूरी चोरी सिर्फ सात मिनट में हुई। Louvre के निदेशक ने फ्रांसीसी सीनेटर्स को बताया, ‘अपोलो गैलरी में लगाए गए security systems ने पूरी तरह काम किया। सवाल यह है कि इस सिस्टम को नई तरह के हमले और तरीकों के लिए कैसे बेहतर बनाया जाए, जिसका हमें पहले अंदाजा नहीं था।’

हिरासत में लिए गए संदिग्ध

चोरी में संलिप्तता के आरोप में चार संदिग्ध हिरासत में हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये स्थानीय अपराधी हैं, जिनका संगठित अपराध से कोई संबंध नहीं है। पेरिस की Prosecutor Laure Becqo ने बताया कि यह समूह एक महिला और तीन पुरुषों का है, जो सीन-सेंट-डेनिस इलाके में रहते हैं।