  3. ‘वाराणसी’ से Mahesh Babu का धांसू लुक आउट, राजामौली का सरप्राइज निकला शानदार,

टॉलीवुड स्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) लंबे से स्क्रीन से दूरी बनाए हुए हैं। आखिरी बार वह फिल्म गुंटूर कारम में नजर आए थे, जिसे बीते साल की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।एक बार फिर महेश दिग्गज डायरेक्टर एसएस राजा मौली की फिल्म में नज़र आने वाले  हैं।शनिवार देर रात मेकर्स की तरफ से महेश बाबू की आने वाले तेलुगु फिल्म वाराणसी (Varanasi) के टाइटल से पर्दा उठ गया है। साथ फिल्म से महेश का फर्स्ट लुक पोस्टर भी सामने आया है, जो काफी धांसू नजर आ रहा है। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

टॉलीवुड स्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) लंबे से स्क्रीन से दूरी बनाए हुए हैं। आखिरी बार वह फिल्म गुंटूर कारम में नजर आए थे, जिसे बीते साल की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।एक बार फिर महेश दिग्गज डायरेक्टर एसएस राजा मौली की फिल्म में नज़र आने वाले  हैं।शनिवार देर रात मेकर्स की तरफ से महेश बाबू की आने वाले तेलुगु फिल्म वाराणसी (Varanasi) के टाइटल से पर्दा उठ गया है। साथ फिल्म से महेश का फर्स्ट लुक पोस्टर भी सामने आया है, जो काफी धांसू नजर आ रहा है।

वाराणसी से महेश बाबू को फर्स्ट लुक 

15 नवंबर को दिन महेश बाबू और एस एस राजामौली की आने वाली फिल्म वाराणसी का अनाउंसमेंट डे रहा। दरअसल शनिवार को हैदराबाद में इस मूवी के टीजर, टाइटल और पोस्टर लॉन्च के लिए एक खास इवेंट का आयोजन किया गया। जिसमें मूवी की स्टार कास्ट के साथ-साथ मेकर्स भी मौजूद रहे।

फिल्म नाम वाराणसी है और फर्स्ट लुक पोस्टर में आप देख सकते हैं कि महेश बाबू हाथ में त्रिशूल और नंदी पर सवार हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बनारस शहर की झलक भी आपको देखने मिल रही है। इसके साथ ही टीजर में रामायण के कुछ अंश भी नजर आ रहे हैं, जो महेश की इस अपकमिंग मूवी के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बाहुबली डायरेक्टर के डायरेक्शन में बन रही वाराणसी का पोस्टर और टीजर बेहतरीन हैं।

सोशल मीडिया पर लोग काफी तारीफ कर रहे हैं । उम्मीद है कि एस एस राजमौली की बाकी मूवी की तरह महेश बाबू स्टारर वाराणसी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती हुई नजर आएग। बता दें कि इस मूवी में महेश के अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन अहम भूमिकाओं में मौजूद हैं।

कब रिलीज होगी वाराणसी

अनाउंसमेंट के बाद महेश बाबू की वाराणसी को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि बाहुबली और आर आर आर की तरह एस एस राजामौली की ये मूवी भी कमाई के मामले में गर्दा उड़ाएगी। गौर किया वाराणसी की रिलीज डेट की तरफ तो माना जा रहा है कि ये मूवी साल 2027 की शुरुआत में रिलीज की जा सकती है।

 

 

 

