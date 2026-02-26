Mahindra B07 800KM रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUV की धांसू एंट्री से मचेगा धमाल, जानिए खूबियां

Mahindra B07 Electric SUV Launch: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है और अब इस दौड़ में एक और बड़ी एंट्री की तैयारी है। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा B07 को लाने की योजना बना रही है। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और टेस्टिंग के दौरान दिखी झलकियों से साफ है कि यह मॉडल महिंद्रा की ‘बॉर्न इलेक्ट्रिक’ रेंज का अहम हिस्सा हो सकता है। दमदार बैटरी, लंबी रेंज और प्रीमियम फीचर्स के साथ यह SUV भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को और हवा दे सकती है।

महिंद्रा ने साल 2022 में अपने इलेक्ट्रिक भविष्य की एक झलक पेश की थी। कंपनी ने यूके में आयोजित एक इवेंट में अपनी पांच नई इलेक्ट्रिक SUVs से पर्दा उठाया था। इनमें XUV.e8, XUV.e9, BE 05, BE 07 और BE 09 शामिल थे। इन्हीं में से BE 07 कॉन्सेप्ट को अब Mahindra B07 के रूप में टेस्ट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह मॉडल BE 06 से ऊपर की पोजिशन में रखा जाएगा, यानी यह ज्यादा प्रीमियम और फीचर-लोडेड SUV हो सकती है। डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में इसे कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पेश किया जा सकता है।

Mahindra B07 को कंपनी के खास इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म INGLO पर तैयार किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म खास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है।INGLO प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बैटरी को फ्लोर के नीचे इस तरह फिट किया जाता है कि केबिन में ज्यादा स्पेस मिल सके। साथ ही, गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है, जिससे ड्राइविंग ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बनती है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए बेहतर सेफ्टी, मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और भविष्य में अपग्रेड की सुविधा भी मिलने की उम्मीद है। महिंद्रा की अन्य ‘बॉर्न इलेक्ट्रिक’ SUVs भी इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगी।

Mahindra B07 के डिजाइन की बात करें तो इसमें मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक देखने को मिल सकता है। टेस्टिंग के दौरान जो संकेत मिले हैं, उनके मुताबिक इसमें प्रोजेक्टर हेडलैंप और C-शेप LED डीआरएल दिए जा सकते हैं। पीछे की तरफ C-शेप टेल लैंप इसकी पहचान बन सकते हैं। इसके अलावा 19 इंच के बड़े अलॉय व्हील और एयरोडायनामिक बॉडी डिजाइन इसे रोड पर अलग पहचान देंगे। कुल मिलाकर यह SUV युवा और प्रीमियम ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा सकती है।

फीचर्स की बात करें तो Mahindra B07 टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे हो सकती है। इसमें 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है। इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, एंबिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, ड्राइवर मेमोरी सीट और पावर्ड टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें हरमन कार्डन का साउंड सिस्टम और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट मिलने की संभावना है। साथ ही वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कार प्ले, ओटीए अपडेट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें क्रूज कंट्रोल, ड्यूल जोन एसी, ऑटो हेडलैंप और ऑटो वाइपर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी जोड़ा जा सकता है।

बैटरी और रेंज, लंबी दूरी के लिए तैयार

हालांकि कंपनी ने अभी बैटरी और रेंज से जुड़ी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें लगभग 100 kWh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो फुल चार्ज के बाद यह SUV लगभग 700 से 800 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। इतनी लंबी रेंज इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहद उपयुक्त बना सकती है। इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है, जिससे कम समय में बैटरी चार्ज की जा सकेगी।

लॉन्च टाइमलाइन और संभावित कीमत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Mahindra B07 को भारत में 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट या कीमत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कीमत के मामले में इसे प्रीमियम सेगमेंट में रखा जा सकता है, जहां यह टाटा, हुंडई और अन्य कंपनियों की आने वाली इलेक्ट्रिक SUVs को टक्कर दे सकती है।