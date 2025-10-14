मैथिली ठाकुर BJP में हुईं शामिल, बिहार में इस सीट से लड़ सकती हैं विधानसभा चुनाव

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) से पहले बीजेपी (BJP) में नए चेहरे जुड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को लोकगायिका मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) बीजेपी BJP)  में शामिल हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट (Alinagar Seat) से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) से पहले बीजेपी (BJP) में नए चेहरे जुड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को लोकगायिका मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) बीजेपी BJP)  में शामिल हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट (Alinagar Seat) से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections)  लड़ने की अटकलों पर लोक एवं भजन गायिका मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) ने कहा कि आपने मुझसे एक फोटो के बारे में सवाल पूछा था, तो मैंने कहा कि जो आदेश होगा, मैं वही करूंगी। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव लड़ना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरी पार्टी जो भी कहेगी, मैं वही करूंगी।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections)  के बीच बीजेपी (BJP) ने अपने 71 प्रत्याशियों के नाम के साथ पहली लिस्ट जारी कर दी है। मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur)  ने जब से बीजेपी (BJP) नेताओं नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मुलाकात की तभी से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई थीं। माना जा रहा था कि मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी जिले की बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब बीजेपी (BJP)  ने इस सीट से सिटिंग विधायक विनोद नारायण झा को फिर से टिकट दिया है।

हाल ही में जब मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) ने बीजेपी (BJP)  नेताओं से मुलाकात की थी तो उन्होंने इस मुलाकात के बाद खुद अपने गृह नगर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। वहीं जब से उनके नाम को बिहार में चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तो उनके पिता को लेकर काफी विरोध होने लगा। स्थानीय लोगों की तरफ से मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) के पिता को लेकर काफी विरोध हुआ था।

वहीं एक तरफ बिहार में यह भी चर्चा थी कि मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा (Alinagar Assembly Seat) से भी चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अभी बीजेपी की लिस्ट में अलीनगर का नाम नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी होगी और शायद मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) को अलीनगर विधानसभा (Alinagar Assembly Seat) से टिकट मिल सकता है।

कौन है अलीनगर से इस समय विधायक

बता दें कि अलीनगर विधानसभा सीट (Alinagar Assembly Seat) पर साल 2020 में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के टिकट पर चुनाव लड़े मिश्री लाल यादव ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद वह बीजेपी में जुड़ गए थे, फिर जब इस सीट से मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur)  के नाम की चर्चा चली तो इसी बीच उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा था कि वह अपने बेटे को इस सीट से टिकट दिलाना चाहते थे।

