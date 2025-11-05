  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Mirzapur News: चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार कर रहे श्रद्धालु , ट्रेन की चपेट हुई 8 लोगों की मौत

Mirzapur News: चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार कर रहे श्रद्धालु , ट्रेन की चपेट हुई 8 लोगों की मौत

वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर  गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालु चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार करते समय ट्रैन की चपेट में आ गए।  इस घटना में करीब 8 महिला यात्रियो की मौत हुई  है। मिली जानकारी के अनुसार  ट्रेन चोपन से वाराणसी जा रही थीं।  सभी पैसेंजर ट्रेन से चुनार पहुंचे थे। यात्री चुनार से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे।  फ़िलहाल RPF के जवानों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर  गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालु चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार करते समय ट्रैन की चपेट में आ गए।  इस घटना में करीब 8 महिला यात्रियो की मौत हुई  है। मिली जानकारी के अनुसार  ट्रेन चोपन से वाराणसी जा रही थीं।  सभी पैसेंजर ट्रेन से चुनार पहुंचे थे। यात्री चुनार से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे।  फ़िलहाल RPF के जवानों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया है।

पढ़ें :- 'INDI गठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू, अप्पू जो सच बोल-देख और सुन नहीं सकते...' CM योगी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला

बता दे कि चोपन से चुनार पहुंची पैसेंजर ट्रेन प्लेटफार्म नंबर चार पर खड़ी थी. जिससे उतरकर यात्री वाराणसी जाने के लिए प्लेटफार्म नंबर एक पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज की जगह ट्रैक क्रॉस करने लगे।  तभी ट्रैक से गुजर रही कालका एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गईं।  बताया जा रहा है कि इस हादसे में आठ लोगों की मौत हुई है। जबकि कई अन्य घायल हैं।  सभी महिला श्रद्धालु देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे।

शवों के चीथड़े उड़े

कालका एक्सप्रेस के चपेट में आए श्रद्धालुओं के चीथड़े उड़ गए।  जिसे देख मौके पर भगदड़ की स्थिति हो गई, मृत लोगों के परिजनों में कोहराम मच गया।  चारों तरफ चीफ पुकार मच गई. जानकारी मिलते ही एसडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे घटना का जायजा लिया।

CM योगी ने जताया दुख

पढ़ें :- अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले-गन्ना मूल्य का विज्ञापन अंग्रेजी में, किसान कैसे समझेंगे?

इस हादसे का संज्ञा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।  साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को बेहतर इलाज मुहैया करवाई जाए।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mirzapur News: चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार कर रहे श्रद्धालु , ट्रेन की चपेट हुई 8 लोगों की मौत

Mirzapur News: चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार कर रहे...

D.El.Ed Paper Leak : एसटीएफ ने अलीगढ़ से दो सगे भाइयों पुष्पेंद्र और धर्मेंद्र को दबोचा, 3500 रुपये में बेचे सॉल्व पेपर, नकल माफिया आदित्य भी अरेस्ट

D.El.Ed Paper Leak : एसटीएफ ने अलीगढ़ से दो सगे भाइयों पुष्पेंद्र...

भाजपा सांसद बोले– “मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं”; दिशा बैठक में मंत्री के पति से भिड़े, मारपीट की नौबत

भाजपा सांसद बोले– “मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं”; दिशा बैठक में मंत्री...

स्पेशल बच्चों के लिए चलाया प्लेसमेंट ड्राइव, 28 छात्रों को मिला रोजगार का अवसर

स्पेशल बच्चों के लिए चलाया प्लेसमेंट ड्राइव, 28 छात्रों को मिला रोजगार...

मुख्तार अंसारी से खाली कराई जमीन पर बने फ्लैट्स की सीएम योगी कल 72 लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी

मुख्तार अंसारी से खाली कराई जमीन पर बने फ्लैट्स की सीएम योगी...

सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे वाराणसी

सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे वाराणसी