  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. RCB को लगा बड़ा झटका! यश दयाल पूरे आईपीएल सीजन से हुए बाहर, जानिए क्या है वजह

RCB को लगा बड़ा झटका! यश दयाल पूरे आईपीएल सीजन से हुए बाहर, जानिए क्या है वजह

Yash Dayal Ruled Out of IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शुरू होने से पहले खिलाड़ियों की चोट सभी टीमों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस बीच, गतविजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज यश दयाल पूरे आईपीएल सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। वे निजी कारणों के चलते 28 मार्च से शुरू हो रहे नए सीजन में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर मो बॉबट ने इसकी पुष्टि की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Yash Dayal Ruled Out of IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शुरू होने से पहले खिलाड़ियों की चोट सभी टीमों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस बीच, गतविजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज यश दयाल पूरे आईपीएल सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। वे निजी कारणों के चलते 28 मार्च से शुरू हो रहे नए सीजन में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर मो बॉबट ने इसकी पुष्टि की है।

पढ़ें :- RCB का बड़ा फैसला: भगदड़ में जान गंवाने वालों की याद में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा रहेंगी खाली

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के क्रिकेट डायरेक्टर मो बॉबट ने बताया है कि यश दयाल निजी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिसके कारण टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि, उनका पर आरसीबी का कॉन्ट्रैक्ट लागू रहेगा और उन्हें पैसे मिलेंगे। दरअसल, आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल दुर्व्यवहार के आरोपों में फंसे हुए हैं। एक मामले में उन पर नाबालिग से दुर्व्यवहार के आरोप हैं। इन आरोपों के संबंध में कानूनी कार्यवाही चल रही है। माना जा रहा है कि यश दयाल इन मामलों की कानूनी कार्रवाई के चलते आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। फिलहाल, फ्रेंचाइजी ने इसके पीछे निजी कारण बताया है।

बता दें कि यश दयाल ने पिछले महीने एक प्राइवेट सेरेमनी में कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर से शादी की थी। जिसके बाद वह सुर्खियों में थे, लेकिन आरसीबी कैंप से लेकर पोस्टर तक वो हर जगह से गायब थे। जिसके बाद फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि आरसीबी ने दयाल को निकाल दिया है। लेकिन, अब फ्रेंचाइजी ने स्पष्ट किया है कि वह निजी कारणों से इस सीजन नहीं खेलेंगे। पिछले सीजन ट्रॉफी जीतने वाली आरसीबी के लिए यश दयाल ने 13 विकेट अपने नाम किए थे। वह टीम के लिए एक अच्छे देथ ओवर गेंदबाज साबित हुए हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

RCB को लगा बड़ा झटका! यश दयाल पूरे आईपीएल सीजन से हुए बाहर, जानिए क्या है वजह

RCB को लगा बड़ा झटका! यश दयाल पूरे आईपीएल सीजन से हुए...

RCB का बड़ा फैसला: भगदड़ में जान गंवाने वालों की याद में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा रहेंगी खाली

RCB का बड़ा फैसला: भगदड़ में जान गंवाने वालों की याद में...

KKR के कप्तानी निर्णय पर मोहम्मद कैफ की सलाह—रिंकू सिंह को बनाओ फ्यूचर लीडर

KKR के कप्तानी निर्णय पर मोहम्मद कैफ की सलाह—रिंकू सिंह को बनाओ...

गेंदबाज मिचेल स्टार्क को लेकर दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच ने दिया बड़ा बयान, कहा- एनओसी मिलने का कर रहे है इंतजार

गेंदबाज मिचेल स्टार्क को लेकर दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच ने दिया...

IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स का मास्टरस्ट्रोक! केएल राहुल करेंगे ओपनिंग

IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स का मास्टरस्ट्रोक! केएल राहुल करेंगे ओपनिंग

'मुझे IPL में इम्पैक्ट प्लेयर रूल पसंद नहीं...' DC के कप्तान अक्षर पटेल का बड़ा बयान, रोहित-हार्दिक भी कर चुके हैं आलोचना

'मुझे IPL में इम्पैक्ट प्लेयर रूल पसंद नहीं...' DC के कप्तान अक्षर...