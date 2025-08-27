Afghanistan road accident : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम में बड़ी सड़क दुर्घटना, 25 लोगों की मौत, 27 घायल

Afghanistan road accident : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम में बुधवार सुबह एक बस के पलट जाने से कम से कम 25 यात्रियों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए, यह जानकारी आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी। खबरों के अनुसार, मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि यह घटना दक्षिणी कंधार को काबुल से जोड़ने वाले राजमार्ग पर अरघांडी इलाके में हुई और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई।

कनी ने बताया कि पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत कार्रवाई की और घायलों को उपचार के लिए निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया। यह दुर्घटना अफ़ग़ानिस्तान में सड़क सुरक्षा के लिहाज़ से एक विनाशकारी सप्ताह के बाद हुई है, जिसमें लगभग 100 लोगों की मौत की खबर है। सबसे घातक घटना इसी हफ़्ते की शुरुआत में पश्चिमी हेरात प्रांत में हुई, जब एक यात्री बस एक ट्रक से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 79 लोगों की मौत हो गई।