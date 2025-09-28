karwa chauth 2025 : करवाचौथ ये घरेलू नुख्सा अपनाकर बालों को बनायें शाइनी, सास-ननद देखकर पूछेंगी कौन-सा ट्रीटमेंट करवाया है

  1. हिन्दी समाचार
करवाचौथ करीब है  जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गयी हैं। नवरात्री के बाद बाज़ारों में भी रौनक देखने को मिल जाये  गा। ऐसे में जिनका पहले करवाचौथ होता है वो महिलाएं बड़े ही शौक से रहती हैं। बता दे  करवाचौथ  हिन्दू धर्म में महान व्रतों में से एक है। इस दिन महिलाएं अपनी पति के लंबी उम्र के लिए पूरा दिन उपवास रखती हैं । वहीं सब सबसे पहले जिससे चेहरे पर चमक आती है वो है बाल । आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएँगे की कैसी अपने बालों को शाइन बनाए।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

जिसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा  अपने घर में कुछ ऐसे कमाल के इंग्रीडिएंट्स मौजूद हैं, जिनसे आप जादुई हेयर मास्क बनाकर तैयार कर सकते हैं? ये मास्क आपके बालों को एकदम सॉफ्ट और शाइनी बना सकते हैं।अगर आप चाहती हैं कि करवाचौथ पर आपके बाल खूब शाइन करें, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही पड़ी कुछ चीजों से बालों का नेचुरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं।

मेथी का हेयर मास्क

मेथी में खूब सारा प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है, जो सीधा आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और बालों का झड़ना कम करने में मदद करता है। इसके अलावा, मेथी में एंटीफंगल गुण भी होते हैं, जिससे यह डैंड्रफ को भी कंट्रोल करती है। अगर आप रात भर भिगोए हुए मेथी के दानों का पेस्ट बनाकर बालों पर लगाते हैं, तो आपके बाल एकदम सॉफ्ट और स्मूद हो जाएंगे।

एलोवेरा का जादूई मास्क

एलोवेरा जेल में एक खास तरह का प्रोटीन होता है, वो आपके बालों को डैंड्रफ से बचाता है और उन्हें अंदर तक मजबूती देता है। आप नारियल तेल और एलोवेरा जेल को बराबर मात्रा में मिलाकर एक पेस्ट या मिश्रण बना लें। इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाना है। इसे करीब 30 मिनट तक लगा रहने दें, फिर सादे पानी से धो लें।

दही और शहद का मास्क

दही बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में बहुत असरदार है। इसमें जो प्रो-बायोटिक्स और प्रोटीन होते हैं, वो आपके बालों को अंदर से ताकत देते हैं। अपने बालों की लंबाई के हिसाब से, आप 3 भाग दही और 1 भाग शहद के अनुपात में लेकर इसे अच्छे से मिला लें। इस मास्क को लगाने से आपके बाल लंबे समय तक चमकदार बने रहेंगे और बालों का झड़ना भी काफी कम हो जाएगा।

