  1. हिन्दी समाचार
  2. ब्‍यूटी
  3. Karwa Chauth 2025: व्रत में ऐसे रखें गट हेल्थ और ब्लड शुगर का खास ख्याल, यहां जाने टिप्स

Karwa Chauth 2025: व्रत में ऐसे रखें गट हेल्थ और ब्लड शुगर का खास ख्याल, यहां जाने टिप्स

करवा चौथ कल है  ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन भूखे रहकर निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में आपको व्रत के साथ ही सेहत का खयाल रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर पाचन यानी गट हेल्थ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान तरीके जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

करवा चौथ कल है  ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन भूखे रहकर निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में आपको व्रत के साथ ही सेहत का खयाल रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर पाचन यानी गट हेल्थ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।  आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान तरीके जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।

पढ़ें :- Karwa Chauth 2025 Looks:करवा चौथ पर दिखना चाहती हैं सबसे एलिगेंट , तो अपनाए 5 स्टाइलिंग टिप्स

सरगी (व्रत से पहले) में क्या खाएं

पानी से भरपूर फल (तरबूज, खीरा), नारियल पानी, छाछ और दही जरूर लें, ताकि शरीर हाइड्रेट और पाचन तंत्र एक्टिव रहे। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें जैसे ओट्स, दलिया, दाल और सूखे मेवे खाएं, ताकि दिनभर एनर्जी बनी रहे और पेट भी भरा रहे। तले-भुने, ज्यादा मसालेदार या बहुत मीठे फूड्स, कैफीन और जंक फूड से बचें। इससे पेट में भारीपन, एसिडिटी हो सकती है और प्यास भी ज्यादा लग सकती है।

व्रत खोलते समय क्या खाएं

दिनभर व्रत रखने के बाद नारियल पानी या , छाछ या साधारण पानी पिएं इसके बाद भारी भोजन करने से बचें। सबसे पहले खजूर या ताजे फल जैसे पपीता, सेब आदि लें, ताकि पेट को धीरे-धीरे पोषण और एनर्जी मिले।

पढ़ें :- karwa chauth 2025 : करवाचौथ ये घरेलू नुख्सा अपनाकर बालों को बनायें शाइनी, सास-ननद देखकर पूछेंगी कौन-सा ट्रीटमेंट करवाया है

उसके बाद हल्का, घर का बना हुआ दही-चावल, मूंग दाल की खिचड़ी या रोटी-सब्जी जैसा भोजन लें।

तला-भुना, मसालेदार, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयों और सोडा वाली ड्रिंक्स से बचें, इससे पेट में गैस, एसिडिटी और अपच हो सकता है।

गट हेल्थ के लिए खास टिप्स

  छाछ, दही जैसी प्रोबायोटिक डाइट सरगी और व्रत खोलने के समय पेट के लिए फायदेमंद हैं।

  कम मात्रा में जीरा या काला नमक छाछ में डाल सकते हैं, यह पाचन के लिए अच्छा होता है।

  पूरे दिन खुद को आराम दें, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से बचें और शरीर को आराम दें।

डायबिटिक पेशेंट किन बातों का रखें ध्यान 

  डायबिटीज पेशेंट को  व्रत के दौरान सावधान रहने की जरूरत है।

प्रोडक्टिव व्रत के लिए सही खानपान, दवा समय पर खाना और ब्लड शुगर की निगरानी करना जरूरी होता है। अनियंत्रित डायबिटीज, बार-बार हाइपोग्लाइसीमिया या फिर किडनी या दिल से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही महिलाओं को स्ट्रिक्ट फास्टिंग करने से बचना चाहिए।

  इसकी जगह वह मोडिफाइड फास्टिंग का ऑप्शन चुन सकती हैं। इसमें सूर्योदय से पहले आपको 1-2 गिलास पानी या फिर नारियल का पानी पी लेना चाहिए। मूनराइज के बाद यानी व्रत तोड़ने के बाद भी सबसे पहले पानी या फिर नारियल पानी पिएं और उसके बाद हल्का भोजन करें।

  शुगर बढ़ने से बचने के लिए व्रत के तुरंत बाद फ्राइड फूड्स और मिठाइयां न खाएं।

–  अगर ब्लड शुगर 70 से नीचे या 300 से ऊपर जाए, तो व्रत तुरंत खोल लें और डॉक्टर से संपर्क करें।

डायबिटीज अगर कंट्रोल में न हो या कोई जटिलताएं हों, तो व्रत करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Karwa Chauth 2025: व्रत में ऐसे रखें गट हेल्थ और ब्लड शुगर का खास ख्याल, यहां जाने टिप्स

Karwa Chauth 2025: व्रत में ऐसे रखें गट हेल्थ और ब्लड शुगर...

Karwa Chauth 2025 Looks:करवा चौथ पर दिखना चाहती हैं सबसे एलिगेंट , तो अपनाए 5 स्टाइलिंग टिप्स

Karwa Chauth 2025 Looks:करवा चौथ पर दिखना चाहती हैं सबसे एलिगेंट ,...

UP News : मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे पर अब तक 20 मुकदमे दर्ज , आखिर किस विवाद में हैं फंसे ?

UP News : मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे पर...

karwa chauth 2025 : करवाचौथ ये घरेलू नुख्सा अपनाकर बालों को बनायें शाइनी, सास-ननद देखकर पूछेंगी कौन-सा ट्रीटमेंट करवाया है

karwa chauth 2025 : करवाचौथ ये घरेलू नुख्सा अपनाकर बालों को बनायें...

Navratri 2025 Day 5: सबकी नजरें सिर्फ आप पर , नवरात्र के पांचवे दिन पहनें ये रंग और अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स!

Navratri 2025 Day 5: सबकी नजरें सिर्फ आप पर , नवरात्र के...

Beauty Hacks : नवरात्रि से पहले सीख लें गजरा लगाना , बस लेनी है चुड़ी और कुछ यूं टिका लें बालों में, रात तक नहीं निकलेगा

Beauty Hacks : नवरात्रि से पहले सीख लें गजरा लगाना , बस...