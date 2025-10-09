Karwa Chauth Gift Ideas: करवा चौथ पर अपने चांद को दें प्यारा सा तौहफा ,ये परफेक्ट आइडिया आएंगे काम!

  1. हिन्दी समाचार
करवा चौथ व्रत और पूजा का दिन होने के साथ-साथ अपने हमसफर के प्रति प्यार जताने का परफेक्ट मौका भी होता है, जहां सुहागिन महिलाएं पूरा दिन व्रत रहकर फिर चाँद देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं अब इस मौके पर पति अपने चाँद को चाँद सा उपहार दे।  आइए जानते हैं आप अपने और अपनी पार्टनर की पसंद के अनुसार कौन-कौन से गिफ्ट आइडिया चुन सकते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- karwa chauth 2025 : करवाचौथ ये घरेलू नुख्सा अपनाकर बालों को बनायें शाइनी, सास-ननद देखकर पूछेंगी कौन-सा ट्रीटमेंट करवाया है

सिंदूर दान और कांच की चूड़ियां

करवा चौथ में सिंदूर और चूड़ियों का खास महत्व होता है. आप अपनी पत्नी को उनकी पसंद के अनुसार चूड़ियां, सुंदर सिंदूर बॉक्स एक सिल्वर प्लेट में सजाकर गिफ्ट कर सकते हैं। इस खास मौके पर आपनी  पत्नी को ये गिफ्ट्स देकर अपने प्यार की गहराई को और बढ़ा सकते हैं।

रिंग

एक खूबसूरत गोल्ड या सिल्वर रिंग आप करवा चौथ के मौके पर अपनी पत्नी को दे सकते हैं।  अगर आपकी पत्नी को रिंग का शौक है तो यह आपके इस पल को यादगार बना सकता है।  अगर इसे अपनी या अपने पार्टनर के हिसाब से पर्सनलाइज करना चाहें तो वो भी करा सकते हैं।

हैंड बैग

हैंड बैग जो कि महिलाओं को बहुत प्रिय होता है।, अगर आपको लगता है आपकी साथी भी उन महिलाओं में से है जिसे हैंड बैग पसंद है तो यह गिफ्ट देना आपकी पार्टनर को काफी पसंद आ सकता है. आप उन्हें उनकी पसंद के हिसाब से हैंड बैग गिफ्ट कर सकते हैं. आप इसके लिए उनके पसंदीदा रंग का चयन कर सकते हैं.

परफ्यूम

करवा चौथ के मौके पर एक परफ्यूम देने का आइडिया भी खूबसूरत हो सकता है. एक क्लासिक और रोमांटिक फ्रेग्रेन्स आपकी वाइफ को आपके प्यार की याद दिला सकती है। आप अपने वाइफ को परफ्यूम भी दें सकते हैं खासकर आप ब्रैंड का ध्यान रखें  जैसे  जिम्मी चू , Gucci

स्मार्ट या स्टाइलिश वॉच

आजकल स्मार्ट वॉच का का काफी चलन है अगर आपकी वाइफ को घड़ी इत्यादि का शौक है तो आप उनके लिए स्मार्ट वॉच या स्टाइलिश वॉच चुन सकते हैं । इस मौके पर वो अपनी पसंद की गिफ्ट्स पाकर खुश हो जाएंगी।

स्किन केयर

गिफ्ट अगर आपकी पत्नी ब्यूटी या सेल्फ-केयर की शौकीन हैं, तो उन्हें एक लग्जरी स्किनकेयर किट गिफ्ट करना काफी पसंद आ सकता है। आप उनके पसंद के अनुसार कोई खूबसूरत तौहफा दें सकते हैं ।

फोटो एल्बम या डिजिटल वीडियो गिफ्ट

आप करवा चौथ के मौके पर फोटो एल्बम या डिजिटल वीडियो गिफ्ट भी दे सकते हैं. इसेक लिए आप अपनी शादी, ट्रिप्स या प्यारे मोमेंट्स को जोड़कर एक कस्टम फोटो एल्बम या वीडियो कोलाज तैयार कर सकते हैं और इस खास मौके पर अपनी पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं.

गिफ्ट देने से पहले जरूर रखें इस बात का ध्यान

गिफ्ट देते वक्त सबसे जरूरी बात होती है, इंसान की पसंद को समझना जिसके लिए आप गिफ्ट लेने जा रहे हैं. खासकर जब बात आपकी पत्नी की हो, तो ये सिर्फ एक चीज नहीं, एक एहसास खूबसूरत अहसास बन सकता है. आप गिफ्ट देने के लिए विचार कर सकते हैं कि आपके साथी को क्या अच्छा लगता है, क्या चीजें उन्हें खुशी दे सकती हैं, और फिर उसी के हिसाब से गिफ्ट चुनना चाहिए.

