 Mali :  माली में आतंकियों ने दर्जनों फ्यूल ट्रकों पर किया हमला , आयातित ईंधन की आवाजाही पूरी तरह ठप

Mali : माली की राजधानी बामाको में अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन जमात नुसरत अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमीन यानी कि JNIM के आतंकी पिछले कुछ दिनों से फ्यूल ट्रकों पर हमले कर रहे हैं। JNIM के आतंकी देश में आयातित ईंधन की आवाजाही (movement of imported fuel) को निशाना बनाकर हमला कर रहे हैं और ईंधन आपूर्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आतंकी दर्जनों ट्रकों को फूंक दिया। देश की सेना पिछले सप्ताह आतंकवादियों द्वारा लगाए गए ईंधन आयात पर नाकेबंदी को रोकने का प्रयास कर रही है।

खबरों के अनुसार,जेएनआईएम नामक उग्रवादी समूह ने दो सप्ताह पहले पड़ोसी देशों से ईंधन आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। आतंकियों ने चेतावनी दी थी कि उनकी बात न मानने वाले ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाया जाएगा। गुजरे 2 हफ्तों में माली के कायेस शहर के पास, जो सेनेगल की सीमा (Senegalese border) के करीब है, आतंकियों ने ईंधन ट्रकों ( fuel trucks) पर हमले किए और उन्हें जला दिया। विश्लेषकों का कहना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है और यह माली के सैन्य शासन ( military rule) के लिए एक बड़ा झटका है।

माली के प्रधानमंत्री मेजर जनरल अब्दुलाये माइगा (Prime Minister Major General Abdoulaye Maiga) ने सोशल मीडिया पर एक बयान में इस घटना को ‘दुखद’ बताया। बता दें कि माली की अर्थव्यवस्था काफी हद तक आयातित ईंधन पर निर्भर है। रोजाना 100 से ज्यादा फ्यूल टैंकर सेनेगल से माली में आते हैं, लेकिन अब यह आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। सीमा पर सैकड़ों ट्रक ड्राइवर सेना की सुरक्षा और सड़कों पर हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं।