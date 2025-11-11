Maruti e Vitara : शानदार फीचर्स के साथ दिसंबर में लॉन्च होगी मारुति ई विटारा , जानें वेरिएंट और कीमत

Maruti e Vitara : जानी मानी कंपनी मारुति सुजुकी भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी e Vitara को 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च करेगी। इसे गुजरात के हंसलपुर प्लांट में बनाया जा रहा है और नेक्सा नेटवर्क के जरिये बेचा जाएगा। खबरों के अनुसार कंपनी e Vitara को 2 दिसंबर को देश में लॉन्च करने जा रही है। इसे पहले से ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है।

वेरिएंट

मारुति सुजुकी e Vitara को Suzuki के नए Heartect e प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। ई-विटारा 61 kWh की बड़ी बैटरी विकल्प के साथ 500 किमी से अधिक की रेंज प्रदान करेगी। वहीं वेरिएंट की बात करें तो भारत-स्पेक मॉडल तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगा: डेल्टा, जेटा और अल्फा

फीचर्स

e Vitara में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ट्विन डेक फ्लोटिंग कंसोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। कंपनी ने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को प्रीमियम बनाने पर खास ध्यान दिया है। कार में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम) और यूरो एनसीएपी से 4-स्टार सुरक्षा रेटिंग शामिल होगी।

कीमत

कीमत की बात करें तो भारत में ई-विटारा की अनुमानित कीमत 17 लाख रुपये से 22.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।