  Maruti e Vitara : शानदार फीचर्स के साथ दिसंबर में लॉन्च होगी मारुति ई विटारा , जानें वेरिएंट और कीमत

जानी मानी कंपनी मारुति सुजुकी भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी e Vitara को 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च करेगी। इसे गुजरात के हंसलपुर प्लांट में बनाया जा रहा है और नेक्सा नेटवर्क के जरिये बेचा जाएगा।

By अनूप कुमार 
Updated Date

