मारुति विक्टोरियस और टाटा सिएरा जल्द करेंगी एंट्री , कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ दे सकती है इन गाड़ियों को टक्कर

SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा बाजार में सबकी चहेती बनी  हुई है। वही अब क्रेटा को कड़ी टक्कर देने के लिए मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में दो प्लेयर मैदान में ताल ठोकने को तैयार है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Maruti Victorious and Tata Sierra :  SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा बाजार में सबकी चहेती बनी  हुई है। वही अब क्रेटा को कड़ी टक्कर देने के लिए मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में दो प्लेयर मैदान में ताल ठोकने को तैयार है। अगले तीन महीनों में मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स जैसी प्रमुख OEM कंपनियों के कुछ बेहतरीन मॉडल लॉन्च होंगे। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स अपने बड़े दांव के रूप में -मारुति विक्ट्रॉइस और टाटा सिएरा को आटो मैदान में उतारने को तैयार है। जहां विक्ट्रॉइस इस दिवाली से ठीक पहले आने की संभावना है, वहीं सिएरा (Electric Powertrain) अक्टूबर या नवंबर 2025 में सेल के लिए उपलब्ध होगी।

मारुति विक्टोरियस बुकिंग अमाउंट
मारुति सुजुकी की बिल्कुल नई Victoris एसयूवी 6 ट्रिम वेरिएंट – LXI, VXI, ZXI, ZXI (O), ZXI+ और ZXI+ (O) में आती है और इसे एरिना डीलरशिप (Arena Dealership) के माध्यम से बेचा जाएगा। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो आप मात्र 11 हजार रुपए में इस कार को बुक कर सकते हैं।

Maruti Victoris 
Victoris मारुति सुजुकी की पहली कार है जिसमें लेवल 2 एडीएएस, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सिस्टम और अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दिया गया है।
 इंजन विकल्प
ये एसयूवी तीन इंजन ऑप्शन में आएगी – एक 103 बीएचपी, 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल, एक 116 बीएचपी, 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और एक 89 बीएचपी, 1.5 लीटर पेट्रोल सीएनजी।

Tata Sierra EV
टाटा सिएरा ईवी की बात करें तो ये कार अगले 2-3 महीनों में भारत में धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है। इस एसयूवी में टाटा की नई डिजाइन, टेक्नोलॉजी से लैस इंटीरियर और कई पावरट्रेन ऑप्शन हैं। शुरुआत में, सिएरा को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा, जिसके बाद 2026 की शुरुआत में इसका ICE मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वर्जन में पावरट्रेन हैरियर ईवी से लिया जा सकता है, जो दो बैटरी पैक ऑप्शन और QWD सिस्टम के साथ आती है। वहीं ICE-बेस्ड टाटा सिएरा में ब्रांड के बिल्कुल नए 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2.0L डीजल इंजन होंगे। बाद में एक टर्बोचार्ज्ड 1.5L पेट्रोल इंजन भी पेश किया जाएगा।

