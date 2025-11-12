  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. VIDEO : जब युवक महिला सफाईकर्मी के सामने करने लगा अश्लील हरकत, गुस्साई महिला ने झाड़ू से की जमकर धुनाई, आरोपी फरार

VIDEO : जब युवक महिला सफाईकर्मी के सामने करने लगा अश्लील हरकत, गुस्साई महिला ने झाड़ू से की जमकर धुनाई, आरोपी फरार

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के चेन्नई (Chennai) शहर से ऐसी घिनौनी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसके बाद लोगों में रोष फ़ैल गया है। यहां पर अडयार फ्लाईओवर के पास जब एक महिला सफाईकर्मी (Female Sanitation Worker) रोड साफ़ कर रही थी तो वहां एक बाइक सवार, जिसने हेलमेट लगाया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली : तमिलनाडु (Tamil Nadu) के चेन्नई (Chennai) शहर से ऐसी घिनौनी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसके बाद लोगों में रोष फ़ैल गया है। यहां पर अडयार फ्लाईओवर के पास जब एक महिला सफाईकर्मी (Female Sanitation Worker) रोड साफ़ कर रही थी तो वहां एक बाइक सवार, जिसने हेलमेट लगाया था। उसने महिला के सामने पैंट की जिप खोलकर हस्तमैथुन (Masturbation) करना शुरू कर दिया। इसके बाद महिला को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद महिला सफाईकर्मी ने उसे झाड़ू से मारना शुरू किया और इसके बाद बाइक सवार भाग खड़ा हुआ।

पढ़ें :- Viral Video : जब पाकिस्तान की सड़क पर गूंजा जय श्री राम का नारा , मौजूद लोग मुस्कुराते हुए नारा दोहराते नजर आए

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में रोष फ़ैल गया है। इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @HateDetectors नाम के हैंडल से शेयर किया गया है।

महिला की हिम्मत लोग कर रहे हैं तारीफ

मिली जानकारी के अनुसार, रॉयापुरम इलाके की 55 वर्षीय सफाईकर्मी रोज की तरह अडयार फ्लाईओवर (Adyar Flyover) पर सफाई का काम कर रही थीं। तभी एक बाइक सवार युवक उनके सामने आकर रुका और अचानक अश्लील हरकत करने लगा। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत उसका सामना किया और झाड़ू से उस पर प्रहार किया। घबराया आरोपी वहां से भागने की कोशिश करने लगा।

लोगों में आक्रोश

इस पूरी घटना का वीडियो (Video) मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया, जो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में महिला को बहादुरी से आरोपी का सामना करते हुए देखा जा सकता है, जबकि आरोपी भागने की कोशिश करता दिखता है।

पढ़ें :- Video : 'जय और वीरू' की दोस्ती आज भी है गहरी और अटूट, जब दोस्त धर्मेंद्र का हाल जानने खुद गाड़ी चलाकर उनके घर पहुंचे अमिताभ बच्चन

आईटी प्रोफेशनल निकला आरोपी

महिला की शिकायत के बाद पुलिस (Police) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.जांच में पता चला कि आरोपी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल का रहने वाला एक आईटी प्रोफेशनल है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना के समय वह नशे की हालत में था। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर आगे की जांच की जा रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Viral Video : जब पाकिस्तान की सड़क पर गूंजा जय श्री राम का नारा , मौजूद लोग मुस्कुराते हुए नारा दोहराते नजर आए

Viral Video : जब पाकिस्तान की सड़क पर गूंजा जय श्री राम...

Viral Video: दिल्ली के लग्ज़री होटल के बाहर महिलाओं ने की मारपीट, कौन सही और कौन गलत ये कहना मुश्किल

Viral Video: दिल्ली के लग्ज़री होटल के बाहर महिलाओं ने की मारपीट,...

VIDEO : जब युवक महिला सफाईकर्मी के सामने करने लगा अश्लील हरकत, गुस्साई महिला ने झाड़ू से की जमकर धुनाई, आरोपी फरार

VIDEO : जब युवक महिला सफाईकर्मी के सामने करने लगा अश्लील हरकत,...

VIDEO-गुस्से में आग बबूला पत्नी, बोली- तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी...

VIDEO-गुस्से में आग बबूला पत्नी, बोली- तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगी कि दुनिया...

Viral Video : गंगा में डुबकी लगती दिखी सीमा हैदर , लंबे समय बाद वीडियो हुआ वायरल

Viral Video : गंगा में डुबकी लगती दिखी सीमा हैदर , लंबे...

Viral Video : फेम के लिए ट्रेन में ही नहाने लगा युवक , वीडियो वायरल के बाद Railway ने लिया बड़ा एक्शन

Viral Video : फेम के लिए ट्रेन में ही नहाने लगा युवक...