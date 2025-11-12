VIDEO : जब युवक महिला सफाईकर्मी के सामने करने लगा अश्लील हरकत, गुस्साई महिला ने झाड़ू से की जमकर धुनाई, आरोपी फरार

नई दिल्ली : तमिलनाडु (Tamil Nadu) के चेन्नई (Chennai) शहर से ऐसी घिनौनी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसके बाद लोगों में रोष फ़ैल गया है। यहां पर अडयार फ्लाईओवर के पास जब एक महिला सफाईकर्मी (Female Sanitation Worker) रोड साफ़ कर रही थी तो वहां एक बाइक सवार, जिसने हेलमेट लगाया था। उसने महिला के सामने पैंट की जिप खोलकर हस्तमैथुन (Masturbation) करना शुरू कर दिया। इसके बाद महिला को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद महिला सफाईकर्मी ने उसे झाड़ू से मारना शुरू किया और इसके बाद बाइक सवार भाग खड़ा हुआ।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में रोष फ़ैल गया है। इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @HateDetectors नाम के हैंडल से शेयर किया गया है।

महिला की हिम्मत लोग कर रहे हैं तारीफ

मिली जानकारी के अनुसार, रॉयापुरम इलाके की 55 वर्षीय सफाईकर्मी रोज की तरह अडयार फ्लाईओवर (Adyar Flyover) पर सफाई का काम कर रही थीं। तभी एक बाइक सवार युवक उनके सामने आकर रुका और अचानक अश्लील हरकत करने लगा। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत उसका सामना किया और झाड़ू से उस पर प्रहार किया। घबराया आरोपी वहां से भागने की कोशिश करने लगा।

लोगों में आक्रोश

इस पूरी घटना का वीडियो (Video) मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया, जो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में महिला को बहादुरी से आरोपी का सामना करते हुए देखा जा सकता है, जबकि आरोपी भागने की कोशिश करता दिखता है।

आईटी प्रोफेशनल निकला आरोपी

महिला की शिकायत के बाद पुलिस (Police) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.जांच में पता चला कि आरोपी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल का रहने वाला एक आईटी प्रोफेशनल है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना के समय वह नशे की हालत में था। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर आगे की जांच की जा रही है।