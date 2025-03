'ईद की नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए...' मौलाना ने ईदगाहों और मस्जिदों के इमामों से की अपील

Eid-ul-Fitr Namaz Controversy: सऊदी अरब में 29 मार्च को ईद का चांद दिखाई पड़ा था, ऐसे में वहां पर आज यानी 30 मार्च को ईद-उल-फ़ितर का त्योहार मनाया जा रही है। भारत में 30 मार्च को चांद दिखने की उम्मीद है और 31 मार्च ईद मनायी जाएगी। लेकिन, इससे पहले ईद की नमाज को लेकर यूपी में विवाद छिड़ा हुआ है।

दरअसल, यूपी के संभल में प्रशासन ने ईद की नमाज को सड़क पर पढ़ने को लेकर पाबंदी लगायी है। जिसको लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं के अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां बरेली में इत्तेहाद-एमिल्लत कौंसिल (IMC) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां इस फैसले का विरोध किया है तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने एक वीडियो संदेश जारी कर ईदगाहों और मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि ईद पर नमाज सड़क पर न पड़ी जाए।

मौलाना ने कहा, ‘सबसे पहले मैं देश के सभी नागरिकों को ईद-उल-फितर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं विशेष रूप से ईदगाहों और मस्जिदों के इमामों से आग्रह करता हूं कि वे ईद की नमाज़ को बहुत सावधानी से और सुंदर तरीके से आयोजित करें, सुनिश्चित करें कि ईद की तैयारियां अच्छी तरह से हों ताकि नमाज़ सबसे अच्छे तरीके से अदा की जा सके। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नमाज़ सड़क पर नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर नमाज़ नहीं पढ़ी जानी चाहिए।’

Bareilly, UP: National President of All India Muslim Jamaat, Maulana Shahabuddin Razvi says, “First of all, I extend my heartfelt Eid-ul-Fitr greetings to all the citizens of the country. I especially urge the Imams of Eidgahs and mosques to organize the Eid prayers with utmost… pic.twitter.com/dJi83YDhHp

— IANS (@ians_india) March 30, 2025