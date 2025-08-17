बागपत। गुस्सा हर किसी को आता है किसी को कम तो किसी को ज्यादा। लेकिन एक नाबालिग छात्रा के गुस्सा के कारण मासूम बालक की मौत हो गई। गुस्साई छात्रा ने मासूम को बेड में बंद कर दिया, जिससे दम घुटने से मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने नाबालिग छात्रा को बाल सुधार ग्रह भेज दिया है। 15 साल की छात्रा ने मौलवी से पिटाई का बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया। रविवार की सुबह मौलवी को उसका बच्चा नजर नहीं आया।

जिसके बाद उसने आस-पास बच्चे की तलाश शुरू की। इस दौरान मदरसे के बच्चों ने मौलवी को बताया कि उनका बच्चा बेड में बंद है।

आनन-फानन में बच्चे को तुरंत बेड से निकालकर मौलवी शहजाद अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना मदरसे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मामले का खुलासा किया है। के आधार पर छात्रा को हिरासत में ले लिया है। वहीं फुटेज को पुलिस ने जारी नहीं किया है।

बता दे कि​ बच्चे के सोने के बाद उसे मदरसे की लड़कियों के पास मौलवी शहजाद रोजाना सुला देता था। शनिवार को भी उसने बच्चे को वहीं सुलाया था। इसके बाद छात्रा ने बच्चे को उठा लिया और बेड में बंद कर दिया। बच्चे को मुजफ्फरनगर निवासी रिश्तेदार अब्दुल रहमान से मौलवी ने गोद लिया था। पूरा मामला टांडा गांव के मदरसे का बताया जा रहा है। 40 लड़कियां इस मदरसे में पड़ती हैं।