पूर्व भाजपा विधायक के 'मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ...' बयान पर बिफरीं मायावती, बोलीं-ऐसे लोगों के खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई करे सरकार

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Mayawati) ने सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह (Former BJP MLA Raghavendra Pratap Singh) के विवादित बयान ‘मुस्लिम लड़की लाओ, शादी करो, नौकरी पाओ’ पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

बसपा सुप्रीमो (BSP Supremo) ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा कि ‘मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ’, के संकीर्ण व घृणित बयान के साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और ना जाने क्या-क्या नफरती नाम दिए जा रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों के जान-माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल निंदनीय है।

ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा हैं। इन्हें शह व संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करें। जनता और देश के हित में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें।

मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक कल

बसपा सुप्रीमो (BSP Supremo) बुधवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन (Muslim Samaj Bhaichara Sangathan) और एसआईआर (SIR) को लेकर बैठक करेंगी। इस विशेष बैठक के दौरान वह पार्टी पदाधिकारियों को संगठन में मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में दिशा-निर्देश देंगी। साथ ही एसआईआर (SIR) के बारे में पार्टी के रुख से अवगत कराएंगी।