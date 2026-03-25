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Mercedes-Benz Maybach S-Class 2026 :  मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नईमेबैक एस-क्लास 2026 को किया पेश , जानें इंजन और फीचर्स

लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नई मेबैक S-क्लास 2026 (Mercedes Maybach S-Class) को पेश कर दिया है। नई मेबैक S-क्लास 2026 कंपनी की सबसे प्रीमियम और लग्जरी कारों (premium and luxury cars ) में से एक है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Mercedes-Benz Maybach S-Class 2026 :  लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नई मेबैक S-क्लास 2026 (Mercedes Maybach S-Class) को पेश कर दिया है। नई मेबैक S-क्लास 2026 कंपनी की सबसे प्रीमियम और लग्जरी कारों (premium and luxury cars ) में से एक है। अब कंपनी ने अपनी इस कार को ने और अपडेटेड फीचर्स के साथ पेश किया है। नए मॉडल में नई डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर कम्फर्ट दिया गया है। नई मर्सिडीज-मेबैक एस-क्लास के लॉन्च के साथ, यह विरासत विशिष्टता और आराम के नए स्तरों के साथ जारी है। एआई-संचालित MB.OS के साथ, हम डिजिटल ग्राहक अनुभव को और भी बेहतर बना रहे हैं।

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 डिजाइन
नई मर्सिडीज मेबैक S-क्लास का लुक पहले से ज्यादा शानदार और प्रीमियम हो गया है। नई कार में अब बड़ा इल्यूमिनेटेड ग्रिल, चमकता हुआ Maybach लोगो और Mercedes स्टार दिया गया है।

 LED हेडलाइट्स
नई कार में नए LED हेडलाइट्स भी दिए गए हैं, जिनमें खास डिजाइन और रोज़ गोल्ड टच है. साथ ही इसमें 20 और 21 इंच के नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

साफ्ट और प्रीमियम लेदर
नई मेबैक S-क्लास के इंटीरियर की बात करें तो इसमें ज्यादा ब्सॉफ्ट और प्रीमियम लेदर इस्तेमाल किया गया है. नए रंग और डिजाइन विकल्प दिए गए है। साथ ही पहली बार इसमें वेगन इंटीरियर ऑप्शन दिया गया है।

डिजिटल स्क्रीन सेटअप
नई मर्सिडीज मेबैक S-क्लास टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे है। इसमें एक बड़ा डिजिटल स्क्रीन सेटअप, नया MB.OS सिस्टम, AI वॉयस असिस्टेंट दिया गया है, जिसमें ChatGPT और Google Gemini इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस लग्जरी कार में नई पार्किंग असिस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर ड्राइवर असिस्ट सिस्टम दिया गया है।

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इंजन विकल्प
मर्सिडीज-मेबैक एस 680 अब शीर्ष श्रेणी की कार है और यह आठ-सिलेंडर (एम 177 इवो) इंजन का नवीनतम संस्करण है। यह 450 किलोवाट + 17 किलोवाट और 850 एनएम + 205 एनएम की शक्ति प्रदान करता है, जिससे इसकी शक्ति और प्रतिक्रिया बेहतर होती है। मर्सिडीज का कहना है कि यह इंजन अब मौजूदा 12-सिलेंडर इंजन के बराबर है। तकनीकी उन्नयन और माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक (आईएसजी 2.0) कुशल ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के साथ रैखिक शक्ति वितरण सुनिश्चित करते हैं, जबकि दो लैंचेस्टर बैलेंस शाफ्ट असाधारण परिष्कार प्रदान करते हैं।

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