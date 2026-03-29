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MI vs KKR Live streaming : आज आईपीएल 2026 में मुंबई और कोलकाता की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां खेला जाएगा मैच

MI vs KKR Live streaming : आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत धमाकेदार हुई है। शनिवार को ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट से हराकर विजयी आगाज किया है। जिसके आज रविवार को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत होने वाली है। जहां मुंबई 13 साल बाद जीत के साथ शुरुआत करने की सोचेगी, जबकि कोलकाता वानखेड़े में अपने रिकॉर्ड को बेहतर करने उतरेगी। आइये जानते हैं कि मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 का दूसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
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MI vs KKR Live streaming : आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत धमाकेदार हुई है। शनिवार को ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट से हराकर विजयी आगाज किया है। जिसके आज रविवार को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत होने वाली है। जहां मुंबई 13 साल बाद जीत के साथ शुरुआत करने की सोचेगी, जबकि कोलकाता वानखेड़े में अपने रिकॉर्ड को बेहतर करने उतरेगी। आइये जानते हैं कि मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 का दूसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच कैसे लाइव देख सकेंगे-

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MI vs KKR : मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 का दूसरा मैच कब खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 का दूसरा मैच रविवार 29 मार्च 2026 को खेला जाएगा।

MI vs KKR : मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 का दूसरा मैच कहां खेला जाएगा? 

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 का दूसरा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

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MI vs KKR : मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के दूसरे मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा? 

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के दूसरे मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7:00 बजे होगा।

MI vs KKR : मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के दूसरे मैच के लिए पहली गेंद कितने बजे फेंकी जाएगी?

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के दूसरे मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7:30 बजे फेंकी जाएगी।

MI vs KKR : मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के दूसरे मैच को किस टीवी पर लाइव देख सकेंगे?

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मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के दूसरे मैच को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे।

MI vs KKR : मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026 के दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और एप पर उपलब्ध होगी?

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