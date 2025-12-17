Milgro Robot : मिलग्रो ने इंसानों जैसे लॉन्च किए अल्फा मिनी रोबोट , जानिए कीमत और खासियत

रोबोट बनाने वाली भारतीय कंपनी मिलाग्रो ने तीन मानवरूपी रोबोटों को लॉन्च किया हैं। जिनका उद्देश्य रोजमर्रा के परिवेश में लोगों के सीखने, शोध करने और संवाद करने के तरीके को नया रूप देना है। गुरुग्राम स्थित इस कंपनी ने अल्फा मिनी 25, यांशी और रोबो नैनो 2.0 को मानव-केंद्रित रोबोटों की नई पीढ़ी के हिस्से के रूप में पेश किया है। इन्हें घरों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और Public places के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये तीनों रोबोट मिलकर भावनात्मक रूप से जागरूक, बुद्धिमान और व्यावहारिक रोबोटिक्स के प्रति मिलाग्रो के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो नवीनता से परे जाकर वास्तविक दुनिया में मूल्य प्रदान करते हैं।

बच्चों और परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया अल्फा मिनी 25 इंटरैक्टिव लर्निंग (Mini 25 Interactive Learning) और भावनात्मक जुड़ाव पर केंद्रित है। छोटा और हल्का यह रोबोट अभिव्यंजक गतिविधियों और संवादात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Conversational Artificial Intelligence) का संयोजन करके घरों और कक्षाओं दोनों के लिए एक मित्रवत साथी बनाता है। मानव जैसी मुद्राओं, चेहरे के भावों और प्रतिक्रियाशील सेंसरों (Reactive sensors) के साथ, अल्फा मिनी 25 बच्चों को खेल, कहानी सुनाने और संवाद के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अल्फा मिनी 25 की कीमत 4.89 लाख रुपये रखी गई है, जिससे यह सबसे सस्ता विकल्प बनता है।

यान्शी की कीमत 5.99 लाख रुपये है, जबकि रोबो नैनो 2.0 की कीमत 17.99 लाख रुपये तय की गई है। ये तीनों रोबोट मिलग्रो की आधिकारिक वेबसाइट और कुछ चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध हैं।

कंपनी का कहना है कि इन्हें एजुकेशन, रिसर्च और बिजनेस जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।