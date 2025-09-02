Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20आई क्रिकेट से लिया संन्यास, टेस्ट और वनडे पर करेंगे फोकस

Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। जअब वह अपने शानदार करियर के अंतिम चरण में टेस्ट और वनडे क्रिकेट को प्राथमिकता देंगे। 35 वर्षीय स्टार्क ने अमेरिका और वेस्टइंडीज़ में हुए पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से इस टी20 अंतरराष्ट्रीय में कोई मैच नहीं खेला है। उन्होंने भारत और श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड कप से सिर्फ़ छह महीने पहले यह फ़ैसला लिया है। हालांकि, स्टार्क इंडियन प्रीमियर लीग सहित घरेलू टी20 लीग के लिए उपलब्ध रहेंगे।
मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियाई पुरुष तेज़ गेंदबाज़ों में टी20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं। सिर्फ़ स्पिनर एडम ज़म्पा (130) के नाम स्टार्क के 79 टी20I शिकारों से ज़्यादा विकेट हैं। इस प्रारूप में उनके करियर का सबसे यादगार पल 2021 वर्ल्ड कप में आया जब ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मेंस टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता। स्टार्क ने एक बयान में कहा, “टेस्ट क्रिकेट हमेशा से मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।” उन्होंने कहा, “मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए हर टी20 मैच के हर मिनट का आनंद लिया है, खासकर 2021 विश्व कप के लिए, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम जीते, बल्कि इसलिए भी कि हम एक अविश्वसनीय टीम थे और इस दौरान जो मज़ा आया, उससे भी ज़्यादा।”
दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने कहा, “भारत के विदेशी टेस्ट दौरे, एशेज और 2027 में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप को देखते हुए, मुझे लगता है कि इन अभियानों के लिए तरोताज़ा, फिट और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखने का यह मेरा सबसे अच्छा तरीका है। इससे गेंदबाज़ी टीम को उस टूर्नामेंट से पहले होने वाले मैचों में टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए भी समय मिल जाता है।”