मौनी रॉय से हरियाणा के अंकल ने पार की छेड़खानी की सारी हदें, ट्रॉमा में हैं एक्ट्रेस, बोली-जब मेरे साथ ऐसा बर्ताव तो नई लड़कियों का भगवान ही मालिक

करनाल: हरियाणा के करनाल जिले में बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) एक इंवेट शो कर गई थी। जहां उनके साथ बदसलूकी की किए जानें की खबर सामने आई थी। बता दें कि खुद मौनी रॉय (Mouni Roy) ने बीते दिन शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि कैसे इवेंट के दौरान दादा-दादी के उम्र के अंकल में उनके साथ छेड़छाड़ की और कमर पर हाथ रख जबरन फोटों खिचवाई। मौनी रॉय (Mouni Roy) के साथ हुई इस घटना को अब तक 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है। मगर अब तक इस पर हरियाणा पुलिस (Haryana Police) ने क्या कार्रवाई की है आइए जानते है।

पुलिस सूत्र ने बताया कि उनके पास इस मामले को लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। बताते चलें कि मौनी रॉय एक इंवेट में पहुंची थी। उनका आरोप है कि जब वह स्टेज पर जा रही थी, तो कुछ मर्दों ने उनके साथ छेड़छाड़ की और फोटो खीचते समय गलत इरादे से उन्होंने मेरी कमर को छुआ। उन्होंने लिखा कि जब मैंने कहा, सर कृपया अपना हाथ हटा लें, तो उन्होंने मुझको अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा मुश्किल से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की। उन्होंने आखिर में लिखा कि मैं अपमानित और सदमे में हूं और चाहती हूं कि अधिकारी इस असहनीय व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करें।

एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) ने अपने साथ हुए एक खौफनाक इंसीडेंट (Horrific Incident) के बारे में जानकारी दी है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि हरियाणा के करनाल में हुए इवेंट में आए कुछ लोगों ने उन्हें गंदे इशारे किए और गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जिसमें बुजुर्ग शख्स भी शामिल थे। जानते हैं मौनी ने पोस्ट में क्या-क्या बताया?

मौनी ने कहा कि इवेंट में बुजुर्ग शख्स ने फोटो लेने के बहाने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। मौनी ने पोस्ट में लिखा कि मेरा पिछला इवेंट करनाल में था और मैं वहां के मेहमानों के बर्ताव से काफी दुखी हूं। खासकर दो बुजुर्गों से जिनकी उम्र दादा-नाना के बराबर थी, जैसे ही इवेंट शुरू हुआ और मैं स्टेज की तरफ गई तो वहां मौजूद बुजुर्ग और कुछ परिवार के लोगों ने फोटो खिंचवाने के लिए मेरी कमर पर हाथ रखा। जब मैंने उनसे कहा कि ‘सर, अपना हाथ हटाइए’, तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगा।

ट्रॉमा में हैं मौनी रॉय, अगर मेरे साथ हो रहा है, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि उन नई लड़कियों का क्या हाल होता होगा?

मौनी ने आगे कहा कि वो उनके साथ हुए इस इंसीडेंट के बाद से ट्रॉमा में हैं। एक्ट्रेस बोलीं कि वो इसके बाद भी नहीं रुके और न ही किसी परिवार के सदस्य या ऑर्गेनाइजर ने उन्हें वहां से हटाया। अगर मेरे जैसे इंसान को इन सब चीजों को सामना करना पड़ रहा है, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि उन नई लड़कियों का क्या हाल होता होगा, जो अभी काम करना और शो करना शुरू कर रही हैं। मौनी बोलीं कि मैं बहुत अपमानित और डरा हुआ महसूस कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि अधिकारी इस दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करें। हम कलाकार हैं, जो अपनी कला के जरिए ईमानदारी से रोजी-रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदमी तब क्या करेंगे अगर इनके दोस्त इनकी खुद की बेटियों, बहनों या परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। शर्म आनी चाहिए।

गलत तरीके से शूट किया वीडियो

मौनी ने ये भी आरोप लगाया है कि जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही थीं, तब बुजुर्ग लोग गलत एंगल से उनका वीडियो बना रहे थे। मौनी बोलीं कि स्टेज ऊंचा था और वो अंकल नीचे एंगल से वीडियो शूट कर रहे थे। जब किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वो गालियां देने लगे। मुझे अपने देश, यहां के लोगों और परंपराओं से प्यार है… लेकिन ये सब क्या है? कितनी बेशर्मी! मर्द होने का घमंड। मैं कभी कुछ निगेटिव नहीं लिखती। मैं सब सह लेती हूं। लेकिन यह मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं सदमे में हूं, अपमानित महसूस कर रही हूं और चाहती हूं कि अधिकारी इस असहनीय व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करें।’