‘जन नायकन’ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस दिन होगी केस की सुनवाई

फिल्म ‘जन नायकन’ (Movie Jana Nayagan) के निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में एक याचिका दायर की थी। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में जल्द होगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। फिल्म ‘जन नायकन’ (Movie Jana Nayagan) के निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में एक याचिका दायर की थी। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में जल्द होगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की कॉज लिस्ट के अनुसार ‘जन नायकन’ (Jana Nayagan) मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होने की संभावना है।

फिल्म का भविष्य अधर में लटक गया

फिल्म ‘जन नायकन’ (Jana Nayagan)  की रिलीज डेट 9 जनवरी थी लेकिन इसे सेंसर से सर्टिफिकेट नहीं मिला था। ऐसे में फिल्म निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court)  का रुख किया। 9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के एक सिंगल जज की बेंच ने सेंसर बोर्ड का आदेश दिया कि फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दिया जाए। लेकिन बाद में मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court)  की डिविजन बेंच ने इस आदेश पर रोक लगा दी। ऐसे में ‘जन नायकन’ (Jana Nayagan) के निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court)  के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  का रुख किया। लेकिन इस पूरे मामले के दौरान फिल्म ‘जन नायकन’ (Jana Nayagan) का भविष्य अधर में लटक गया है। अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को हाे सकती है।

सेंसर बोर्ड ने क्यों नहीं दिया सर्टिफिकेट?

‘जन नायकन’ (Jana Nayagan) काे लेकर यह बात सामने आई थी कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। इसके अलावा भी फिल्म में कई ऐसी बातें थीं, जिन पर सेंसर को आपत्ति थी। ऐसे में फिल्म को सर्टिफिकेट देने की राह मुश्किल हो गई। जब सेंसर बोर्ड से किसी तरह का सपोर्ट ‘जन नायकन’ (Jana Nayagan) को नहीं मिला तो मेकर्स ने कोर्ट का रुख किया। केवीएन प्रोडक्शन हाउस ने 6 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) में याचिका दायर की। याचिका में फिल्म के मेकर्स ने कहा कि ‘जन नायकन’ (Jana Nayagan)  की रिलीज में देरी के कारण लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। तब से लेकर अब तक यह मामला मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) से होते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंच गया है।

