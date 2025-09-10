‘अशोक लाट’ को तोड़े जाने पर सांसद नीरज मौर्य ने गृहमंत्री को लिखा पत्र, कहा-दोषियों पर हो कार्रवाई

लखनऊ। जम्मू-कश्मीर में ‘अशोक लाट’ को बीते दिनों कुछ असमाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने गृहमंत्री को पत्र लिखकर मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

गृहमंत्री को लिखे पत्र में सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि, मेरे संजान में लाया गया है कि जम्मू-कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) स्थित हजरतबल दरगाह का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण बफ्फ बोर्ड सरकार द्वारा कराया गया था। कार्य पूर्ण होने पर लगाए गए शिलापट्ट पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक की लाट भी अंकित की गई थी, जो स्वाभाविक है क्योंकि उक्त जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण कार्य सरकार की देख-रेख में सम्पन्न हुआ था।

जम्मू कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) में हजरतबल दरगाह में 03 सितंबर को वक्फ बोर्ड/सरकार द्वारा लगाए गए शिला पट्ट में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक "अशोक लाट" को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा व क्षतिग्रस्त किया गया यह कार्य राष्ट्र की गरिमा के विरुद्ध है इस घटना की उच्चस्तरीय जांच व… pic.twitter.com/92iM3jy2Wj — Neeraj Maurya MP (@NeerajMauryaMP) September 10, 2025

उन्होंने आगे लिखा कि, अशोक की लाट प्रत्येक भारतीय के स्वाभिमान एवं राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। जिसे कुछ असामाजिक तत्वो द्वारा इसे तोडा/क्षतिग्रस्त किया गया। यह कृत्य अत्यंत निंदनीय, अस्वीकार्य तथा राष्ट्र की गरिमा के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि, अपेक्षा करता हूं कि इस गंभीर घटना की तत्काल उच्चस्तरीय जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाई करवाने का कष्ट करें, जिससे भविष्य में ऐसे राष्ट्रविरोधी कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो सके।