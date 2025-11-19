पाकिस्तान में इमरान खान की 3 बहनों को सड़क पर घसीटा गया, अलीमा-उजमा-नौरीन के साथ पुलिस ने की बदसलूकी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों अलीमा, उजमा और नौरीन खान के साथ पुलिस ने बदसलूकी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान की बहन नौरीन को हिरासत में लेने से पहले सड़क पर घसीटा गया। एक वीडियो में इमरान खान की बहनें कांपती, डरती और सहमी नजर आ रही हैं। इमरान खान की तीनों बहनें पूर्व पीएम से मिलने अदियाला जेल पहुंचीं थी। बता दें कि इमरान खान अदियाला जेल में एकांत जेल कि सजा काट रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान प्रशासन ने इन्हें उनसे नहीं मिलने दिया।

नौरीन खान ने कहा कि, ‘मैं वहां पर खड़ी थी. पुलिसवाली आई और मुझे पकड़कर जमीन पर फेंका, मुझे तो समझ में नहीं आया, एक बहुत मोटी सी पुलिसवाली थी, मुझे लगा कि वो इसी काम के लिए आई थी। बाजू पकड़कर टांगों से घसीटा. ये बहुत अफसोसनाक है कि वे इस हद तक गिर सकते हैं. पंजाब पुलिस दरिंदा पुलिस है। इस घटना के बाद इमरान की एक दूसरी बहन ने कहा कि इन्हें सड़क पर घसीट रही थी वो औरतें. उन्हें गैरत भी नहीं. इस दौरान इमरान की बहन काफी परेशान, डरी हुई थी और कांप रही थी।

इमरान से मिलने गईं थी उनकी बहनें

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मंगलवार देर रात कहा कि पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों के साथ रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर दुर्व्यवहार किया और उन्हें “हिंसक तरीके से हिरासत में” लिया. इमरान से मिलने की इजाजत न मिलने के बाद उसकी बहनें जेल के बाहर ही धरना दे रही थीं.