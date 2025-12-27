  1. हिन्दी समाचार
  3. Video: पंजाब असेंबली में CM को सुरक्षाकर्मियों ने पीटा, प्रतिनिधियों के साथ भी हुई बदसलूकी

Khyber Pakhtunkhwa CM Sohail Afridi was Assaulted: पाकिस्तान की पंजाब असेंबली का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और उनके समर्थकों के साथ सुरक्षा मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना उस समय की है जब अफरीदी अपने समर्थकों के साथ असेंबली बिल्डिंग के अंदर घुस गए।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- Video: पाक सेना का प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी तो निकला छिछोरा, महिला पत्रकार को सारेआम किए अश्लील इशारे

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पंजाब असेंबली के अंदर सुरक्षाकर्मियों को सोहेल अफरीदी के प्रतिनिधि और खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर मंत्री मीना खान अफरीदी को धक्का देते और पीटते हुए देखे जा सकता हैं। जब मीना खान ने बीच-बचाव किया और अपनी पार्टी (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश की, तो सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें घसीटकर दूर कर दिया।

इस वीडियो क्लिप में सुरक्षाकर्मियों से सोहेल अफरीदी को यह कहते हुए सुना जा सकता था, “यह तुम्हारे बाप का माल है, जो हाथ लगा रहे हो (क्या वह तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी है, जो तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो)।” मीना ने यह भी कहा, “वह मेरा CM है, तुम उसको धक्का कैसे दे सकते हो।”

पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, पंजाब असेंबली में, सुरक्षा अधिकारियों ने अफरीदी और उनके समर्थकों की एंट्री रोक दी। हालांकि, बाद में उन लोगों को एंट्री दी गई जिनके नाम पहले से अप्रूव्ड लिस्ट में थे]। अफरीदी  के बड़ी संख्या में समर्थक असेंबली में घुस गए, जिससे हंगामा हो गया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार रात को सोहेल आफरीदी को लाहौर के लिबर्टी चौक इलाके में घुसने नहीं दिया गया, जहां पार्टी एक पब्लिक मीटिंग करने की योजना बना रही थी।

अफरीदी पीटीआई के प्रस्तावित सड़क आंदोलन की अगुवाई करने के लिए लाहौर में हैं और उम्मीद थी कि वह शाम को लिबर्टी राउंडअबाउट पर एक पब्लिक इवेंट करेंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह और KP के मुख्यमंत्री लिबर्टी चौक पर मौजूद थे, लेकिन आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी।

