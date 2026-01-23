  1. हिन्दी समाचार
VIDEO : बालकनी में युवती के बिकनी शो ने बढ़ाया सोशल मीडिया का पारा, ऐसी भीड़ जुटी कि ट्रैफिक हो गया जाम

VIDEO : सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। कुछ वीडियो फनी तो कुछ अश्लील हरकत वाले होते हैं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए यूजर्स तैयार बैठे रहते हैं। इसके अलावा डीपफेक वीडियो का चलन भी आज के समय में काफी है। वहीं इन सबके बीच अब नया वीडियो सामने आया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

VIDEO : सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। कुछ वीडियो फनी तो कुछ अश्लील हरकत वाले होते हैं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए यूजर्स तैयार बैठे रहते हैं। इसके अलावा डीपफेक वीडियो का चलन भी आज के समय में काफी है। वहीं इन सबके बीच अब नया वीडियो सामने आया है। जिसमें एक महिला बालकनी में खड़े होकर बिकनी शो कर रही है और नीचे रोड़ पर इस महिला को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लाहौर का है। हालांकि hindi.pardaphash.com इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो वायरल 

महिला के बालकनी में बिकनी शो वाला वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक्स पर इस वीडियो को @jpsin1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि ‘लाहौर के बहरिया टाउन में अपने घर की बालकनी पर एक महिला अपने पति के साथ बिकनी पहने खड़ी थी और नीचे देखने वालों की ऐसी भीड़ जुट गई कि ट्रैफिक जाम हो गया।’ वीडियो को अभी तक 282.4 हजार से ज्यादा लोग एक्स पर देख चुके हैं। वहीं अब यूजर्स भी इस वीडियो पर तरह की कमेंट कर रहे हैं।

यूजर्स कर रहे कमेंट्स

एक्स पर वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स भी अब तरह-तरह की कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करके लिखा कि ‘लाहौर वालों ने बता दिया कि उन्हें ‘आजाद कश्मीर’ से ज्यादा दिलचस्पी ‘आजाद बालकनी’ में है। आजाद बालकनी के नीचे लोग ऐसे जमा हो गए जैसे ऊपर से ‘IMF का नया लोन’ बंट रहा हो।’दूसरे यूजर ने लिखा कि ‘पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश में कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान भी ईरान के रास्ते पर चल पड़ा है। वैसे यह महिला जरूर किसी नेता या आर्मी अफसर की पत्नि या लाडली पारी होगी क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा करने का अधिकार इन्हीं लोगों के पास हैं।

