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MS धोनी इतने हफ्तों के लिए IPL 2026 से हुए बाहर, जानें- उनकी जगह किसको मिलेगा मौका

MS Dhoni Injured : आज (28 मार्च 2026) से आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है। नए सीजन का ओपनिंग मैच गतविजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा। इससे पहले चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए बुरी खबर है। टीम के पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी एमएस धोनी चोटिल बताए जा रहे हैं। जिसकी वजह से वह कुछ हफ्तों के लिए लीग से बाहर हो सकते हैं।

By Abhimanyu 
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MS Dhoni Injured : आज (28 मार्च 2026) से आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है। नए सीजन का ओपनिंग मैच गतविजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा। इससे पहले चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए बुरी खबर है। टीम के पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी एमएस धोनी चोटिल बताए जा रहे हैं। जिसकी वजह से वह कुछ हफ्तों के लिए लीग से बाहर हो सकते हैं।

पढ़ें :- MS Dhoni को मिस करेंगे फैंस : IPL 2026 से ठीक पहले CSK को लगा बड़ा झटका

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, एमएस धोनी IPL 2026 के पहले दो हफ़्ते शायद नहीं खेल पाएँगे, क्योंकि वे पिंडली की चोट से उबर रहे हैं। सीज़न के पहले मैच की सुबह चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से जारी एक बयान में इस बात की पुष्टि की गई कि धोनी पिंडली की चोट के लिए रिहैबिलिटेशन (इलाज) करवा रहे हैं। ऐसे में टूर्नामेंट के शुरुआती हिस्से में टीम को अपने स्टार खिलाड़ी के बिना ही खेलना पड़ सकता है।

चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मैच 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के ख़िलाफ़ होगा। धोनी, जो इस साल 45 साल के हो जाएंगे, CSK टीम में शामिल चार विकेटकीपरों में से एक हैं। उनके अलावा टीम में संजू सैमसन (जिन्हें राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया गया था), कार्तिक शर्मा और उर्विल पटेल भी शामिल हैं। 278 मैचों के साथ, धोनी IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। संजू के साथ-साथ इन दो विकेट कीपर में से किसी एक को मौका मिल सकता है।

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