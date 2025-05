राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले मुंबई का स्टार प्लेयर IPL 2025 हुआ बाहर, रिप्लेसमेंट का ऐलान

Vignesh Puthur ruled out of the IPL 2025: राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज जयपुर में आईपीएल 2025 का 50वां मैच खेला जाना है। इस मैच से पहले मुंबई को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्पिन गेंदबाज विग्नेश पुथुर मौजूदा सीजन के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह पर टीम ने लेग स्पिनर रघु शर्मा को अपने साथ जोड़ा है।