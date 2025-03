Myanmar earthquake relief materials :   म्यांमार में 60 टन राहत सामग्री के साथ दो सी-17 विमान  पहुंचे 

Myanmar earthquake relief materials : म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत के ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 118 सदस्यीय भारतीय सेना फील्ड हॉस्पिटल यूनिट के साथ 60 टन राहत सामग्री लेकर दो सी-17 विमान म्यांमार पहुंचे। खबरों के अनुसार, विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि यूनिट में महिला और बाल देखभाल सेवाएं भी शामिल हैं। आपदा के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया क्षेत्रीय संकटों में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। भारत अपने पड़ोस और उसके बाहर संकट के समय सहायता प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में रणधीर जायसवाल ने लिखा, “#ऑपरेशन ब्रह्मा जारी है। भारतीय सेना फील्ड हॉस्पिटल यूनिट के 118 सदस्यों, जिसमें महिला एवं बाल देखभाल सेवाएँ और 60 टन राहत सामग्री शामिल है, के साथ दो सी-17 विमान म्यांमार में उतरे हैं। इनके साथ ही आज म्यांमार में पाँच राहत उड़ानें उतर चुकी हैं।” इसके अतिरिक्त, एक दूसरा सी-130 विमान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के शेष 38 कर्मियों और 10 टन राहत सामग्री के साथ नेपीता में उतरा।

Operation Brahma – India acts as a First Responder to assist the people of Myanmar affected by yesterday's massive earthquake.

Our first tranche of 15 tonnes of relief material, including tents, blankets, sleeping bags, food packets, hygiene kits, generators, and essential… pic.twitter.com/6Nx7Bez9ne

