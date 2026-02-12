  1. हिन्दी समाचार
नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर देश के सम्मान से किया है खिलवाड़, उनको देश नहीं करेगा माफ : कांग्रेस

संसद भवन के मकर द्वार पर गुरुवार को विपक्ष के सांसदों भारत-US ट्रेड डील में जनविरोधी बातों का विरोध कर रहे हैं और हमारे किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत के हितों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए जिन्होंने पूरे भारत में बंद का आह्वान किया है, क्योंकि ट्रेड डील लोगों की सेवा के लिए होनी चाहिए, दबाव के लिए नहीं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिकारिक एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में जनता के हितों का समझौता कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के साथ भी धोखा किया है, जिसके चलते किसानों ने आज ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। आज विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर जनहित की आवाज बुलंद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर होकर देश के सम्मान से खिलवाड़ किया है। देश उन्हें माफ नहीं करेगा।

