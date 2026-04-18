PM मोदी आज CCS बैठक की करेंगे अध्यक्षता, बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

PM Modi Holds CCS Meeting Today : पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक होने वाली है। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी वह संसद में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) और कैबिनेट बैठक को भी संबोधित करने वाले हैं।

जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक शनिवार को सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। इससे पहले, 1 अप्रैल को PM मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की थी और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के संदर्भ में आगे उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की थी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, कैबिनेट सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों—विशेष रूप से LNG और LPG—की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों के साथ-साथ पर्याप्त बिजली की उपलब्धता पर एक ब्रीफिंग दी। पीएम ने आम जनता के लिए ज़रूरी संसाधनों की उपलब्धता का जायज़ा लिया। उन्होंने देश में उर्वरक की उपलब्धता और खरीफ तथा रबी मौसमों के दौरान इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के कदमों पर चर्चा की।

28 फरवरी को ईरानी क्षेत्र पर अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त सैन्य हमले के बाद पश्चिम एशिया में स्थिति और बिगड़ गई; इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई, और अन्य वरिष्ठ हस्तियों की मृत्यु हो गई। इसके जवाब में तेहरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।