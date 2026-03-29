नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बोले- बारी-बारी से सभी को ठोका जा रहा है, कभी मुसलमान, कभी शेड्यूल कास्ट, कभी पिछड़ा, ब्राह्मणों को BJP मानती है...

बागपत। यूपी के बागपत जिले में PDA के मंच से सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि ‘बारी-बारी से सभी को ठोका जा रहा है… कभी मुसलमान, कभी शेड्यूल कास्ट, कभी पिछड़े…’ सिद्दीकी यहीं नहीं रुके। उन्होंने ब्राह्मणों को BJP का द्वितीय नागरिक बताते हुए कहा कि बारी-बारी से सबका नंबर आएगा।

दरअसल बागपत में पीडीए संवाद कार्यक्रम में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मंच से ऐसा बयान दे दिया। जिसने सीधे तौर पर सियासी माहौल को भड़का दिया। पीडीए संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बारी-बारी से सभी को ठोका जा रहा है। कभी मुसलमान, कभी शेड्यूल कास्ट और कभी पिछड़े वर्ग निशाने पर हैं।

मंदिर-मस्जिद और हिंदू-मुस्लिम के मुद्दे खड़े कर असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि जब मुसलमान को ठोका जाता है तो शेड्यूल कास्ट वाला देखकर कहता है मुल्ला जी ठोक दिए गए और जब शेड्यूल वाला ठोका जाता है तो बैकवर्ड कास्ट देखता है। सिद्दीकी ने अपने संबोधन में बीजेपी पर समाज को बांटने की राजनीति का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज देश में लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मंदिर-मस्जिद और हिंदू-मुस्लिम के मुद्दे खड़े कर असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है।

बीजेपी पर ब्राह्मण समाज की उपेक्षा का लगाया आरोप

इसके अलावा सिद्दीकी ने बीजेपी पर ब्राह्मण समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि आज बीजेपी में ब्राह्मणों को पहली नागरिकता नहीं मिल रही, उन्हें द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। इस बयान के जरिए उन्होंने सवर्ण वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं सिद्दीकी ने चर्चित अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर विकास दुबे अपराधी था तो उसे सजा मिली, लेकिन उसकी बेटी और पत्नी का क्या कसूर था। अपने भाषण के अंत में सिद्दीकी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आज जो दूसरों के साथ हो रहा है, कल वही सबके साथ होगा। बारी-बारी से सबका नंबर आएगा। आपको बता दें कि सिद्दीकी बसपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।