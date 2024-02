फिल्म जवान के लिए नयनतारा ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार

Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2024: अभिनेता नयनतारा ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘जवान’ में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। सुपरस्टार शाहरुख खान ने नयनतारा को पुरस्कार प्रदान किया।

शाहरुख द्वारा अपने ‘जवान’ सह-अभिनेता को पुरस्कार देते हुए कई क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आईं। क्लिप में, जब हमने नयनतारा का स्वागत किया तो ‘पठान’ अभिनेता को मंच पर ‘चलेया’ गाने के स्टेप्स करते हुए भी देखा गया।

SRK को DPIFF 2024 में ‘जवान’ में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। फिल्म में, ‘चक दे इंडिया’ अभिनेता को दोहरी भूमिका में देखा गया था, हालांकि नयनतारा ने एक पुलिस वाले और शाहरुख की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी।

The Best Actress Award win by #Nayanthara 😍❤️for #Jawan & #ShahRukhKhan ❤️Himself presents this Award 🔥♥️#DPIFF2024pic.twitter.com/BhUaCRVCDM

— NayanAnu (@Anu79647933) February 20, 2024