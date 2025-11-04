बिहार में एनडीए जीतेगी 160 से अधिक सीटे- गृह मंत्री अमित शाह

पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में निर्णायक जीत हासिल करेगा। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ गठबंधन 160 से अधिक सीटें जीतेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएगा।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने कहा कि हम 160 से अधिक सीटें जीतेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में सीएम की सीट खाली नहीं है और न ही देश पीएम की। शाह ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमलों के लिए कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जोरदार पलटवार किया। गांधी के इस तंज पर कि प्रधानमंत्री वोटों के लिए भरतनाट्यम नृत्य कर सकते हैं और खड़गे की मोदी के अभियान की तुलना शादी समारोह से करने वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां कांग्रेस की हताशा को दर्शाती है। एक पीएम को प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री को प्रचार क्यों नहीं करना चाहिए? चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है और लोगों से जुड़ना हर नेता का कर्तव्य है। शाह ने कहा कि हर बार कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, चाहे वह मणिशंकर अय्यर हों या अन्य और हर बार इस देश के लोगों ने भाजपा की जीत सुनिश्चित करके जवाब दिया है। इस बार भी यह उल्टा पड़ेगा।