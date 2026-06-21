  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Neet Re-Exam 2026 : छात्र का रास्ते में एक्सीडेंट, सिर में पट्टी और एग्जाम सेंटर पर नो एंट्री…बयां किया दर्द

Neet Re-Exam 2026 : छात्र का रास्ते में एक्सीडेंट, सिर में पट्टी और एग्जाम सेंटर पर नो एंट्री…बयां किया दर्द

मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में भी NEET-UG की दोबारा परीक्षा के लिए देर से पहुंचने पर दो छात्रों को परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया गया। एक छात्र के चाचा, आमिर कादरी कहते हैं कि मैं अपने भतीजे के साथ उसकी परीक्षा के लिए यहां आया हूं। परीक्षा केंद्र जाते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमें थोड़ी देर हो गई, क्योंकि मेरे भतीजे को प्राथमिक उपचार दिया गया था।

By santosh singh 
Updated Date

भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में भी NEET-UG की दोबारा परीक्षा के लिए देर से पहुंचने पर दो छात्रों को परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया गया। एक छात्र के चाचा, आमिर कादरी कहते हैं कि मैं अपने भतीजे के साथ उसकी परीक्षा के लिए यहां आया हूं। परीक्षा केंद्र जाते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमें थोड़ी देर हो गई, क्योंकि मेरे भतीजे को प्राथमिक उपचार दिया गया था। अब जब हम यहां पहुंच गए हैं, तो हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि परीक्षा शुरू हो चुकी है और हमें अंदर जाने की इजाजत देना मुमकिन नहीं है।

पढ़ें :- नीट पेपर लीक के कारण 12 छात्रों ने मानसिक तनाव के कारण दी जान लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिया इस्तीफा: अजय राय

छात्र हुआ लेट तो गेट फांदने की कोशिश

एनटीए के नियमों के मुताबिक, दोपहर 1:30 बजे एंट्री गेट बंद कर दिया गया था लेकिन इसके बावजूद छात्र लेट से एग्जाम सेंटर पहुंचे और उन्हें एंट्री नहीं मिली, लेकिन बेंगलुरु में नीट यूजी री-एग्जाम एस्पिरेंट ने गेट फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की।

परीक्षा केंद्रों पर भारी विवाद खड़ा कर दिया

मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET में इस बार सुरक्षा के नाम पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने परीक्षा केंद्रों पर भारी विवाद खड़ा कर दिया है। परीक्षा से पहले बड़े-बड़े दावे किए गए थे कि छात्रों की धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी और कलाइयों से मन्नत के धागे नहीं हटाए जाएंगे, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर नजर आई।

पढ़ें :- राहुल गांधी ने Gen Z से की अपील, बोले- हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की ज़िम्मेदारी, ऐसी बने हुंकार जिसे अनसुना करना हो नामुमकिन

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सीएम योगी के स्टैंड का शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किया समर्थन, अयोध्या मामले में उनका निर्णय बहुत अच्छा

सीएम योगी के स्टैंड का शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किया समर्थन, अयोध्या मामले...

NEET-UG परीक्षा नहीं, मेरा बुर्का और मेरी पहचान मायने रखती है : छात्रा कुलसुम बानो

NEET-UG परीक्षा नहीं, मेरा बुर्का और मेरी पहचान मायने रखती है :...

Neet Re-Exam 2026 : छात्र का रास्ते में एक्सीडेंट, सिर में पट्टी और एग्जाम सेंटर पर नो एंट्री...बयां किया दर्द

Neet Re-Exam 2026 : छात्र का रास्ते में एक्सीडेंट, सिर में पट्टी...

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की 'पादुकायें' रखकर राजा भरत ने 14 वर्ष तक अयोध्या में राज किया और भाजपाईयों इन्हें ही चुरा लिया : संजय सिंह

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की 'पादुकायें' रखकर राजा भरत ने 14 वर्ष...

पार्किंग विवाद में महिला की हत्या, पति पर भी चाकू से हमला; दिल्ली की घटना से इलाके में दहशत

पार्किंग विवाद में महिला की हत्या, पति पर भी चाकू से हमला;...

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े-बड़े लोग शामिल, कार्रवाई हुई तो गिर सकती है सरकार...अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े-बड़े लोग शामिल, कार्रवाई हुई तो...