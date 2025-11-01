Bigboss 19 : न नीलम गिरी न कुनिका, इस फेमस कंटेस्टेंट का कटा घर से पत्ता ,नाम जानकार जाएंगे चौंक

टीवी का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ लगातार लाइमलाइट में बना हुआ है । जैसे जैसे शो का फ़िनाले नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एक एक करके कंटेस्टेंट फटाफट बाहर किए जा रहे हैं । पिछले हफ्ते जहां बसीर अली और नेहल की डबल एविक्शन ने सभी को हैरान कर दिया था। वहीं इस बार जो घर से बाहर किया जाएगा वो बहुत ही चर्चित कंटेस्टेंट है।

सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेडिंग कंटेस्टेंट्स में बताया जा रहा है कुनिका सदानंद और नीलम गिरी को सबसे कम वोट मिल रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वो घर में ही रहने वाली हैं। बिग बॉस तक’ जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स की मानें तो इस हफ्ते हाउस कैप्टन प्रणीत मोरे को शो से बाहर कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रणीत की सेहत पिछले कुछ दिनों में काफी खराब हो गई थी। शुरुआत में उन्हें सीक्रेट रूम में शिफ्ट करने पर विचार हुआ. मगर उनकी हालत ने गेम जारी रख पाना मुश्किल बना दिया, जिसके चलते मेकर्स ने यह फैसला लिया।

हालांकि, कुछ अटकलें यह हैं कि प्रणीत को सीक्रेट रूम में रखा गया है और स्वास्थ्य सुधरने पर वह लौट सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सूत्रों का कहना है कि उनकी एविक्शन परमानेंट है। अगर से सच साबित होगा तो प्राणित के फैन बहुत निराश हो जाएँगे। बता दें कि इस पूरे मामले की पुष्टि का इंतजार ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में सलमान खान से होने की उम्मीद है। इस हफ्ते के नॉमिनेशन राउंड में अभिषेक बजाज, अश्नूर कौर और मृदुल तिवारी को छोड़कर लगभग सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं। ऐसे में आने वाला वीकेंड और भी ड्रामेटिक और इमोशनल होने वाला है।