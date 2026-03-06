Nepal Election Results : नेपाल में बालेन शाह का चला जादू, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की लहर में वामपंथी गायब

Nepal Election Results : नेपाल में जेन-Z आंदोलन के बाद हो रहे पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबसे आगे निकल गयी है। यह तब हुआ है जब पार्टी ने बालेन शाह को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा है। आरएसपी की लहर में वामपंथी दलों का सफाया होता नजर आ रहा है। हालांकि, चुनावों के अंतिम नतीजे अभी आने बाकी हैं।
Nepal Election Results : नेपाल में जेन-Z आंदोलन के बाद हो रहे पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबसे आगे निकल गयी है। यह तब हुआ है जब पार्टी ने बालेन शाह को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा है। आरएसपी की लहर में वामपंथी दलों का सफाया होता नजर आ रहा है। हालांकि, चुनावों के अंतिम नतीजे अभी आने बाकी हैं।
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो 2022 के आम चुनावों से पहले बनी थी, हाल ही में कमज़ोर दिख रही थी क्योंकि इसके चेयरमैन कई विवादों में फंस गए थे। हालांकि, काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के बहुत लोकप्रिय मेयर शाह के चुनाव से पहले पार्टी में शामिल होने के बाद राजनीतिक माहौल में बड़ा बदलाव आया। आरएसपी, जो एक नई पॉलिटिकल ताकत है, देश भर में वोटों की गिनती जारी रहने के साथ ही शुरुआती बढ़त के तौर पर उभरी है।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोटों की गिनती जारी है और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने 44 सीटों पर शुरुआती बढ़त बना ली है। नेपाल की बड़ी लेफ्ट पार्टियों में से एक, CPN-UML, पांच सीटों पर आगे है, जबकि देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी, नेपाली कांग्रेस, चार सीटों पर आगे है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तीन सीटों पर आगे है, जबकि दूसरी पार्टियां दो सीटों पर आगे हैं।