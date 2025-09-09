  1. हिन्दी समाचार
  3. Nepal Protest : नेपाल विरोध प्रर्दशन में हालात हुए बेकाबू , राजनीतिक संकट गहराया

नेपाल में युवाओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। राजधानी काठमांडू समेत हर तरफ तोड़फोड़ और आगजनी और मंत्रियों के इस्तीफे के बीच राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

