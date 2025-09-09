Nepal Protest : नेपाल विरोध प्रर्दशन में हालात हुए बेकाबू , राजनीतिक संकट गहराया

Nepal Protest : नेपाल में युवाओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। राजधानी काठमांडू समेत हर तरफ तोड़फोड़ और आगजनी और मंत्रियों के इस्तीफे के बीच राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास पर कब्जा कर लिया है। हालात बेकाबू होते रहे है। देश में भीड़ ने सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। खबरों के अनुसार, प्रदर्शनकारी अपनी पांच मांगों को लेकर हिंसक होते जा रहे है।

नेपाल में मंगलवार को दूसरे दिन भी हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे है और कई कई मंत्रियों के आवास पर जमकर तोड़फोड़ की।

हिंसक प्रदर्शनों के बीच केपी ओली ने शाम 6 बजे all party meeting बुलाई है। कर्फ्यू और सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बावजूद Protests का दायरा बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है।

खबरों के अनुसार,पीएम ओली ने अपने और अन्य मंत्रियों की सुरक्षित निकासी के लिए सेना की मदद भी मांगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास से सुरक्षित बाहर निकलने की भी अपील की। नेपाल में अचानक बने political crisis के बीच सेना स्थिति संभालने की तैयारी कर रही है।