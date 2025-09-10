  1. हिन्दी समाचार
  3. Nepal Protests : नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से लूट लिए हथियार वापसी की अपील की

नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया है।  प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने किसी को नहीं छोड़ा। Gen-Z के सैलाब के सामने जो भी पड़ा उसने सबको तहस नहस कर दिया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

