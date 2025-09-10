Nepal Protests : नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से लूट लिए हथियार वापसी की अपील की

नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने किसी को नहीं छोड़ा। Gen-Z के सैलाब के सामने जो भी पड़ा उसने सबको तहस नहस कर दिया।
हिंसक प्रदर्शनकारियों ने नेपाली ने सेना और पुलिस के हथियार लूट लिए थे। हालात पर नियंत्रण करने के लिए नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है। सेना ने बयान में कहा, ”Gen-Z नेतृत्व वाले इस आंदोलन के दौरान, यह अनुरोध किया जाता है कि यदि किसी ने भी सुरक्षाकर्मियों से हथियार, गोला-बारूद और Safety Equipment चुराए हैं या पाए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द निकटतम सुरक्षा एजेंसी या Security Personnel को सौंप दें।”