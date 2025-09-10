Nepal Protests : नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से लूट लिए हथियार वापसी की अपील की

नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने किसी को नहीं छोड़ा। Gen-Z के सैलाब के सामने जो भी पड़ा उसने सबको तहस नहस कर दिया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने देश के पीएम, मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों का पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। पूरे देश में Gen-Z के लोगों ने चौराहों, गलियों, व्यावसायिक इमारातों को क्षतिग्रस्त कर दिया । अचानक उपजे इस संकट पर नेपाल की सेना ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की। पीएम ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के इस्तीफे के बाद देश में नए तरह का राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया।नेपाल में अचानक बने political crisis के बीच सेना स्थिति संभालने की जुट गई है।

हिंसक प्रदर्शनकारियों ने नेपाली ने सेना और पुलिस के हथियार लूट लिए थे। हालात पर नियंत्रण करने के लिए नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है। सेना ने बयान में कहा, ”Gen-Z नेतृत्व वाले इस आंदोलन के दौरान, यह अनुरोध किया जाता है कि यदि किसी ने भी सुरक्षाकर्मियों से हथियार, गोला-बारूद और Safety Equipment चुराए हैं या पाए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द निकटतम सुरक्षा एजेंसी या Security Personnel को सौंप दें।”